Росіяни атакували КАБом Харків 3 серпня

Росія вдарила авіабомбою по околицях Харкова
3 серпня 2024 15:15
Дим в небі після вибуху. Ілюстративне фото:
Російські загарбники у суботу, 3 серпня, скинули авіаційну бомбу на околиці міста Харків. Наразі інформація про постраждалих уточнюється.
Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.
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"О 15:00 окупанти вдарили КАБом по околицях міста Харків", — йдеться у повідомленні.
За словами Синєгубова, наразі інформація про постраждалих не надходила. Дані про пошкодження інфраструктури перевіряються.
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