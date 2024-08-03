Росіяни атакували КАБом Харків 3 серпня

Дим в небі після вибуху. Ілюстративне фото:

Російські загарбники у суботу, 3 серпня, скинули авіаційну бомбу на околиці міста Харків. Наразі інформація про постраждалих уточнюється.

Про це повідомив голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram.

Читайте також:

Авіаудар по Харкову 3 серпня

"О 15:00 окупанти вдарили КАБом по околицях міста Харків", — йдеться у повідомленні.

За словами Синєгубова, наразі інформація про постраждалих не надходила. Дані про пошкодження інфраструктури перевіряються.