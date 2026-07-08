У Харкові зросла кількість постраждалих після ранкового удару

Наслідки удару по будинку у Харкові. Фото: Новини.LIVE/Вероніка Марченко

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Російські війська зранку атакували Немишлянський район Харкова. Під ударом опинилася житлова п'ятиповерхівка та навколишня забудова. Кількість постраждалих продовжує зростати. Також відомо про двох загиблих. Аварійно-рятувальна операція досі триває.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Постраждалих побільшало

За оновленими даними, кількість постраждалих внаслідок російського обстрілу Немишлянського району Харкова зросла до 42 людей. Усім травмованим надають необхідну медичну допомогу. Тим часом рятувальники продовжують аварійно-рятувальні роботи та перевіряють, чи не залишилися люди під завалами.

Що відомо про атаку

Близько 09:00 російські війська завдали удару по Немишлянському району Харкова. За попередніми даними, окупанти застосували два авіаційні боєприпаси з реактивним двигуном типу "Бандероль". За словами речника Харківської обласної прокуратури, один із фрагментів реактивного двигуна вилучили на п'ятому поверсі житлової багатоповерхівки, яка зазнала влучання.

Унаслідок атаки частково зруйновано верхній поверх будинку, пошкоджено автомобілі, а також сталася пожежа господарської споруди, яку рятувальники вже ліквідували.