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Головна Харків У Харкові зросла кількість загиблих і поранених через обстріл

У Харкові зросла кількість загиблих і поранених через обстріл

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Дата публікації: 11 червня 2025 01:59
У Харкові внаслідок дронової атаки 11 червня 2025 року дві людини загинули та є десятки поранених
Будинок після обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Уночі 11 червня РФ завдала 17 дронових ударів по Харкову. Унаслідок атаки загинули дві людини. Також відомо про 28 постраждалих.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

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Атака на Харків уночі 11 червня 2025 року
Скриншот повідомлень Ігоря Терехова

Наслідки обстрілу Харкова в ніч проти 11 червня 

ОНОВЛЕНО: О 02:09 міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що троє постраждалих — діти. О 02:32 він зазначив, що кількість постраждалих зросла до 37 — серед них п'ятеро дітей. Цю ж інформацію підтвердив Новинам.LIVE представник пресслужби Харківської обласної прокуратури Владислав Карпов.

Начальник управління протидії воєнним злочинам Харківської обласної прокуратури Спартак Борисенко в коментарі Новинам.LIVE розповів, що ворог  почав використовувати шістнадцятиканальні CRPA-антенти. Крім того, "Шахеди" летять більш високо: імовірно, щоб уникнути ураження мобільними вогневими групами.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що станом на 03:01 до лікарень Харкова доставили дев'ятьох постраждалих, серед яких дворічна дівчинка та 15-річний хлопець. Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.

Атака БпЛА на Харків уночі 11 червня 2025 року
Скриншот повідомлення Олега Синєгубова

Станом на 03:14 зафіксували прямі влучання в багатоповерхові будинки, приватні оселі, дитячі майданчики, підприємства та громадський транспорт Харкова, горіли квартири та автомобілі, були розбиті вікна та зруйновані дахи. Зазнали пошкоджень тролейбуси, контактна мережа, комунальні та виробничі об'єкти.

На місці працюють комунальні й екстрені служби та волонтери. Вони відновлюють подачу газу, світла та води й допомагають постраждалим.

ОНОВЛЕНО: Станом на 04:10 кількість постраждалих у Харкові зросла до 54.

Нагадаємо, уночі 11 червня "Шахед" влучив у п'ятиповерховий будинок у Слобідському районі Харкова. На трьох поверхах спалахнули пожежі.

Також ми повідомляли, що внаслідок атаки на Харків у ніч проти 11 червня постраждали десятки людей. Загиблих наразі двоє.

Харків безпілотники обстріли Ігор Терехов загиблі постраждалі
Чекарьова Марія - редактор
Автор:
Чекарьова Марія
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