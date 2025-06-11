У Харкові внаслідок дронової атаки 11 червня 2025 року дві людини загинули та є десятки поранених

Будинок після обстрілу. Фото: Новини.LIVE

Уночі 11 червня РФ завдала 17 дронових ударів по Харкову. Унаслідок атаки загинули дві людини. Також відомо про 28 постраждалих.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

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Скриншот повідомлень Ігоря Терехова

Наслідки обстрілу Харкова в ніч проти 11 червня

ОНОВЛЕНО: О 02:09 міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що троє постраждалих — діти. О 02:32 він зазначив, що кількість постраждалих зросла до 37 — серед них п'ятеро дітей. Цю ж інформацію підтвердив Новинам.LIVE представник пресслужби Харківської обласної прокуратури Владислав Карпов.

Начальник управління протидії воєнним злочинам Харківської обласної прокуратури Спартак Борисенко в коментарі Новинам.LIVE розповів, що ворог почав використовувати шістнадцятиканальні CRPA-антенти. Крім того, "Шахеди" летять більш високо: імовірно, щоб уникнути ураження мобільними вогневими групами.

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що станом на 03:01 до лікарень Харкова доставили дев'ятьох постраждалих, серед яких дворічна дівчинка та 15-річний хлопець. Медики надають постраждалим усю необхідну допомогу.

Скриншот повідомлення Олега Синєгубова

Станом на 03:14 зафіксували прямі влучання в багатоповерхові будинки, приватні оселі, дитячі майданчики, підприємства та громадський транспорт Харкова, горіли квартири та автомобілі, були розбиті вікна та зруйновані дахи. Зазнали пошкоджень тролейбуси, контактна мережа, комунальні та виробничі об'єкти.

На місці працюють комунальні й екстрені служби та волонтери. Вони відновлюють подачу газу, світла та води й допомагають постраждалим.

ОНОВЛЕНО: Станом на 04:10 кількість постраждалих у Харкові зросла до 54.

Нагадаємо, уночі 11 червня "Шахед" влучив у п'ятиповерховий будинок у Слобідському районі Харкова. На трьох поверхах спалахнули пожежі.

Також ми повідомляли, що внаслідок атаки на Харків у ніч проти 11 червня постраждали десятки людей. Загиблих наразі двоє.