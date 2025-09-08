Відео
Головна Харків Водіїв закликали уникати ділянки дороги на Харківщині — причина

Водіїв закликали уникати ділянки дороги на Харківщині — причина

Ua ru
Дата публікації: 8 вересня 2025 22:24
Траса Ізюм-Слов'янськ - чому не можна їздити
Траса в Україні. Ілюстративне фото: wikipedia.org

У Харківській області ділянка траси М-03 між Ізюмом і Слов’янськом залишається небезпечною через атаки російських ударних FPV-дронів. Водіям рекомендують обирати інші шляхи руху.

Про це повідомляє Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області у Facebook.

Водіїв закликали уникати ділянки дороги на Харківщині - причина - фото 1
Пост Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області. Фото: скриншот

Що відомо про трасу Ізюм-Слов'янськ

За повідомленнями, на Лиманському напрямку через активізацію бойових дій ворог інтенсивно використовує ударні FPV-дрони, націлюючись як на військову, так і на цивільну техніку.

Особливо небезпечною залишається ділянка траси М-03 від Ізюма до Слов’янська.

"Шановні водії! Закликаємо вас під час планування поїздок враховувати ситуацію та по можливості уникати руху зазначеною ділянкою. Для вашої безпеки рекомендуємо користуватися альтернативними маршрутами у напрямку Слов’янська", — наголосили у Службі.

Нагадаємо, що протягом доби 7 вересня російські окупанти атакували 14 населених пунктів Харківської області. Внаслідок ворожого обстрілу загинула жінка, також є поранені.

Раніше росіяни атакували п’ять населених пунктів Харківської області. 

Харківська область дрони водії небезпека війна в Україні
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
