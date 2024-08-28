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Росіяни скинули авіабомбу на Харківщину — є постраждалі

28 серпня 2024 17:36
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
Росіяни атакували Куп'янськ -- є постраждалі
Наслідки атаки. Ілюстративне фото: Олег Синєгубов/Facebook
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

У середу, 28 серпня, окупанти завдали удару по центральній частині Куп'янська Харківської області. Для атаки вони використали авіабомбу.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Внаслідок атаки постраждали троє людей, яким медичні працівники надають всю необхідну допомогу на місці. Вибухом було пошкоджено будівлю міської адміністрації.

Скриншот допису Синєгубова
Скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, російські війська увечері у вівторок, 27 серпня, завдали удару по місту Ізюм Харківської області. Внаслідок обстрілу постраждали 12 людей.

Також ми повідомляли, що 27 серпня росіяни завдали удару по Богодухові Харківської області. Внаслідок обстрілу загинув 72-річний чоловік, ще п'ятеро людей отримали поранення. 

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