Росіяни атакували Куп'янськ -- є постраждалі

Наслідки атаки. Ілюстративне фото: Олег Синєгубов/Facebook

У середу, 28 серпня, окупанти завдали удару по центральній частині Куп'янська Харківської області. Для атаки вони використали авіабомбу.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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Внаслідок атаки постраждали троє людей, яким медичні працівники надають всю необхідну допомогу на місці. Вибухом було пошкоджено будівлю міської адміністрації.

Скриншот допису Синєгубова

Нагадаємо, російські війська увечері у вівторок, 27 серпня, завдали удару по місту Ізюм Харківської області. Внаслідок обстрілу постраждали 12 людей.

Також ми повідомляли, що 27 серпня росіяни завдали удару по Богодухові Харківської області. Внаслідок обстрілу загинув 72-річний чоловік, ще п'ятеро людей отримали поранення.