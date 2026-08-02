У липні Харків пережив 109 атак: Терехов заявив про нову тактику

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Ігор Терехов/Telegram

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Липень став для Харкова місяцем масованих атак і нових тактик російських військ. За місяць місто зазнало 109 ударів, майже половина з яких припала на FPV-дрони. Внаслідок обстрілів 217 людей постраждали, серед них 24 дитини. Ще восьмеро харків’ян загинули.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова.

Статистика атак на Харків. Фото: Харківська міська рада

Удари FPV-дронами

За даними Департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міської ради, у липні російські війська 45 разів атакували Харків FPV-дронами. Ще шість FPV-дронів не здетонували. Таким чином, загалом на FPV припав 51 удар із 109, тобто майже кожна друга атака міста. Серед застосованих дронів були й апарати, які можуть керуватися через оптоволокно.

Росіяни використовують FPV не лише для ударів по нерухомих цілях. Вони атакують автомобілі під час руху, вантажівки, хлібовози та машини, які доставляють людям воду. Окремою ціллю залишаються автозаправні станції та паливні колонки.

Інша зброя

Окрім FPV-дронів, у липні російські війська застосували 10 "Шахедів", вісім S-8000 "Бандероль", сім реактивних "Шахедів", сім "Італмасів" та сім "Молній". Також Харків атакували КАБами — чотири удари, РСЗВ "Торнадо-С" та "Ланцетом". Зафіксували й удари "Шахедами" без детонації та падіння уламків безпілотників. Загалом у місті за місяць зафіксували 109 обстрілів.

Удар по цивільних

Російські атаки припадали на житлові райони, медичні та навчальні заклади, підприємства, адміністративні й комерційні будівлі. Також пошкоджувалися міський транспорт, дороги, електромережі, газопроводи, залізнична та енергетична інфраструктура, АЗС і автомобілі харків’ян.

Внаслідок ударів 217 людей отримали поранення, серед них 24 дитини. Восьмеро людей загинули, зокрема одна дитина.

Кількість тривог

У липні в Харкові 278 разів оголошували повітряну тривогу. Їхня загальна тривалість становила 495 годин 47 хвилин, або 20 діб. Для порівняння, в області за місяць було 199 сигналів тривоги загальною тривалістю 674 години 1 хвилина, або 28 діб.

Таким чином, харків’яни провели в укриттях і в очікуванні небезпеки значну частину місяця.

Захист міста

У міській владі зазначають, що протидія FPV-дронам потребує спільної роботи з військовими та обласною адміністрацією. Зокрема, випробовують різні технічні рішення та встановлюють погоджені з військовими конструкції для захисту міста.

"Антидронові сітки можуть спрацювати в одному випадку, але не захищають від усього спектра озброєння — реактивних дронів, ракет чи керованих авіабомб", — заявив мер Харкова.

Попри постійні атаки, комунальні служби, медики, рятувальники та енергетики продовжують працювати після кожного удару. Вони ліквідовують наслідки обстрілів, відновлюють мережі, ремонтують пошкоджені будинки та допомагають постраждалим.

"Саме так Харків відповідає ворогу: не звикає до війни, а щодня вчиться краще захищати своїх, швидше відновлювати пошкоджене і залишатися живим містом!", — зазначив Терехов.

Як повідомляли Новини.LIVE, уночі російські війська атакували Харків та область ударними безпілотниками. Внаслідок ударів постраждали п’ятеро людей, серед них двоє дітей. Під час ліквідації наслідків атаки травмувався також рятувальник ДСНС. Його госпіталізували до лікарні у стані середньої тяжкості.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові планують створити трирівневу систему захисту від російських безпілотників. Вона поєднає технології, які вже використовують на фронті, з автоматизованими засобами ураження повітряних цілей. Водночас точну вартість реалізації такого проєкту поки що оцінити неможливо.