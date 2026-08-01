Антидроновий "купол" над Харковом: як працюватиме система

Військовий йдк повз протидроновий тунель. Фото: Reuters

У Харкові планують створити трирівневу систему захисту від російських безпілотників. Вона поєднає технології, які вже використовують на фронті, з автоматизованими засобами ураження повітряних цілей. Водночас точну вартість реалізації такого проєкту поки що оцінити неможливо.

Про це в ефірі Вечір.LIVE розповів військовий аналітик Defense Express Борис Гулкевич.

Автоматичні турелі та протидронові тунелі: які системи захисту з'являться в Харкові

За словами експерта, перший рівень захисту передбачає адаптацію засобів боротьби з FPV-дронами, які вже застосовуються на передовій.

"Засоби, які застосовуються на фронті, будуть розгортати для того, щоб протидіяти їм у місті. Це спеціальні конструкції, які призначені, щоб обрізати цей дріт оптоволоконний і таким чином нейтралізувати FPV-дрон", — пояснив Гулкевич.

Другий рівень захисту — це масштабування протидронових тунелів, які вже використовують у Харківській області для захисту транспорту від атак безпілотників. За словами аналітика, реалізація такого рішення в місті потребуватиме значних ресурсів, адже необхідно встановлювати спеціальні конструкції та натягувати захисні сітки.

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Водночас найбільш дорогим елементом системи може стати третій рівень оборони. Йдеться про мобільні вогневі групи, спеціальний транспорт, озброєння та автоматичні турелі для знищення повітряних цілей.

"Точного розрахунку вартості зараз зробити неможливо. Третій рівень потребує оснащення мобільних вогневих груп транспортом і зброєю. Автоматичні турелі не потребують людей, але їх потрібно придбати", — зазначив експерт.

Гулкевич додав, що одна автоматизована кулеметна турель, здатна збивати ударні дрони типу "Шахед" без безпосередньої участі людини, може коштувати близько 150 тисяч доларів. При цьому остаточна вартість створення повноцінного антидронового "купола" над Харковом наразі залишається невідомою.

Як писали Новини.LIVE, 1 серпня російські ударні безпілотники атакували Шевченківський район Харкова, влучивши у складську будівлю одного з місцевих видавництв. Унаслідок удару спалахнула пожежа площею близько 10 тисяч квадратних метрів, одна людина дістала поранення. На місці працюють рятувальники, поліція та медики, які продовжують ліквідовувати наслідки атаки.

Загалом протягом 31 липня та в ніч на 1 серпня російські війська обстрілювали Харків і ще 17 населених пунктів області, унаслідок чого постраждали шестеро людей. Зокрема, FPV-дрон на оптоволокні пошкодив автомобіль екстреної медичної допомоги у Золочеві, а також були уражені житлові будинки, АЗС, підприємства та автомобілі.