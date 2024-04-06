У поліції Харківщини розповіли, скільки постраждало людей та які наслідки обстрілу міста

Наслідки атаки Росії на Харків 6 квітня. Фото: t.me/police_kh_region

Внаслідок удару по Харкову в ніч проти суботи, 6 квітня, двоє загиблих та вже вісім постраждалих, крім того, є численні пошкодження в місті. Також в Малій Данилівці Харківської області окупанти пошкодили домоволодіння.

Про це повідомляє поліція Харківської області в Telegram.

Читайте також:

Що відомо про наслідки атаки на Харків 6 квітня

За даними правоохоронців, у Харкові зросла кількість поранених до восьми. Так, постраждали двоє жінок 25 та 52 років, а також шість чоловіків віком від 23 до 76 років. Крім того, в місті пошкоджено шість багатоповерхівок, АЗС, магазин, автомобіль.

Наслідки атаки Росії на Харків 6 квітня. Фото: t.me/police_kh_region

Наслідки атаки Росії на Харків 6 квітня. Фото: t.me/police_kh_region

Наслідки атаки Росії на Харків 6 квітня. Фото: t.me/police_kh_region

Пошкодження приватного домоволодіння зафіксували у селищі Мала Данилівка Харківської області. На щастя, обійшлося без постраждалих.

"На місцях подій працюють слідчі, криміналісти, вибухотехніки. Вони збирають речові докази, документують наслідки ворожих обстрілів", — додали поліцейські.

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Поліція Харківської області"

Нагадаємо, що внаслідок атаки російських загарбників на Харків у суботу, 6 квітня, є влучання. Також повідомляли про двох загиблих та сімох поранених.