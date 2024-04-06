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У поліції Харківщини розповіли, скільки постраждало людей та які наслідки обстрілу міста

6 квітня 2024 03:51
оновлено: 04:19
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор
У поліції Харківщини розповіли, скільки постраждало людей та які наслідки обстрілу міста
Наслідки атаки Росії на Харків 6 квітня. Фото: t.me/police_kh_region
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Інна Буряк
Інна Буряк
редактор

Внаслідок удару по Харкову в ніч проти суботи, 6 квітня, двоє загиблих та вже вісім постраждалих, крім того, є численні пошкодження в місті. Також в Малій Данилівці Харківської області окупанти пошкодили домоволодіння.

Про це повідомляє поліція Харківської області в Telegram.

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За даними правоохоронців, у Харкові зросла кількість поранених до восьми. Так, постраждали двоє жінок 25 та 52 років, а також шість чоловіків віком від 23 до 76 років. Крім того, в місті пошкоджено шість багатоповерхівок, АЗС, магазин, автомобіль.

Наслідки атаки Росії на Харків 6 квітня
Наслідки атаки Росії на Харків 6 квітня. Фото: t.me/police_kh_region
Наслідки атаки Росії на Харків 6 квітня
Наслідки атаки Росії на Харків 6 квітня. Фото: t.me/police_kh_region
Наслідки атаки Росії на Харків 6 квітня
Наслідки атаки Росії на Харків 6 квітня. Фото: t.me/police_kh_region

Пошкодження приватного домоволодіння зафіксували у селищі Мала Данилівка Харківської області. На щастя, обійшлося без постраждалих.

"На місцях подій працюють слідчі, криміналісти, вибухотехніки. Вони збирають речові докази, документують наслідки ворожих обстрілів", — додали поліцейські. 

Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Поліція Харківської області"
Скриншот повідомлення з телеграм-каналу "Поліція Харківської області"

Нагадаємо, що внаслідок атаки російських загарбників на Харків у суботу, 6 квітня, є влучання. Також повідомляли про двох загиблих та сімох поранених.

Харків
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