У Раді зареєстрували бюджетні пропозиції Терехова для прифронтових громад

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: АПМГ

Народний депутат Михайло Ананченко зареєстрував у Верховній Раді пакет пропозицій до проєкту Державного бюджету України на 2027 рік. Ініціативу підготували за пропозицією мера Харкова Ігоря Терехова спільно з Асоціацією прифронтових міст і громад. Серед основних змін — збільшення частки ПДФО для громад, додаткове фінансування освіти, соціального захисту, медицини та підтримки територій, які регулярно потерпають від російських атак.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на допис Михайла Ананченка у Facebook.

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Допис Михайла Ананченка. Фото: скриншот

Терехов підготував пропозиції до бюджету-2027: які зміни чекають на громади

Зазначається, що прифронтові громади потребують окремих фінансових механізмів, які дозволять швидко відновлювати критичну інфраструктуру після російських ударів.

Серед пропозицій Терехова — залишити громадам 64% податку на доходи фізичних осіб замість передбачених 60%. За оцінкою Ананченка, це дозволить збільшити місцеві бюджети більш ніж на 18 млрд гривень.

Також пропонується не вилучати реверсну дотацію у громад на територіях активних бойових дій та зменшити її для інших громад, які потерпають від російських атак. Очікується, що це дозволить залишити на місцях близько 2,6 млрд гривень на безпеку, відновлення та життєзабезпечення.

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Окремо йдеться про місцеве співфінансування безпекових проєктів. Для громад на територіях активних бойових дій пропонують повністю скасувати вимогу щодо такого співфінансування для невідкладних проєктів, погоджених обласною військовою адміністрацією. Для територій можливих бойових дій пропонується обмежити частку співфінансування 5%.

Це стосується, зокрема, облаштування укриттів і захисних споруд, безпечного підвезення дітей та інших проєктів, пов’язаних із безпекою населення.

Ще одна пропозиція — підвищити мінімальну заробітну плату до 10 тисяч гривень, а прожитковий мінімум — до 7600 гривень.

Значну частину поправок пропонують спрямувати на освіту. Йдеться про понад 32 млрд гривень додаткового фінансування, з яких 25 млрд мають піти на освітню субвенцію та оплату праці педагогів.

З 1 вересня 2027 року пропонується встановити посадовий оклад учителя найнижчої кваліфікаційної категорії на рівні не менше двох мінімальних зарплат. Ще 5 млрд гривень планують спрямувати на підвищення зарплат працівникам дошкільної, позашкільної, мистецької, професійної та фахової передвищої освіти, а 2,3 млрд — на укриття у школах і дитсадках.

Крім того, пакет передбачає майже 28 млрд гривень додаткового фінансування соціального захисту, близько 1,6 млрд гривень на медичні проєкти та понад 12 млрд гривень на потреби громад.

Окремі пропозиції стосуються Сумщини. Зокрема, для Шосткинської громади пропонують залишити близько 33 млн гривень реверсної дотації, а для Глухівської громади передбачити фінансування системи централізованого оповіщення та укриття у школі.

Як писали Новини.LIVE, нещодавно Ігор Терехов заявив, що Харків залишається символом стійкості України попри постійні російські атаки. Мер міста зазначив, що пишається харків’янами, які залишаються у місті, а також тими, хто був змушений виїхати, але продовжує підтримувати Харків.

Також Терехов представив законопроєкт №16096, який передбачає нову систему підтримки внутрішньо переміщених осіб. Документ пропонує супроводжувати ВПО від моменту переїзду до інтеграції в нову громаду або повернення додому, зокрема через принцип "єдиного вікна".