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Главная Харьков В Раде зарегистрировали бюджетные предложения Терехова для прифронтовых громад

В Раде зарегистрировали бюджетные предложения Терехова для прифронтовых громад

Ua ru
6 октября 2026 15:03
В Раде зарегистрировали бюджетные предложения Терехова для прифронтовых громад
Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: АПГГ

Народный депутат Михаил Ананченко зарегистрировал в Верховной Раде пакет предложений к проекту Государственного бюджета Украины на 2027 год. Инициатива была подготовлена по предложению мэра Харькова Игоря Терехова совместно с Ассоциацией прифронтовых городов и громад. Среди основных изменений — увеличение доли НДФЛ для громад, дополнительное финансирование образования, социальной защиты, медицины и поддержки территорий, которые регулярно страдают от российских атак.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пост Михаила Ананченко в Facebook.

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Сообщение Михаила Ананченко. Фото: скриншот

Терехов подготовил предложения к бюджету-2027: какие изменения ждут общины

Отмечается, что прифронтовые громады нуждаются в отдельных финансовых механизмах, которые позволят быстро восстанавливать критическую инфраструктуру после российских ударов.

Среди предложений Терехова —оставить громадам 64% налога на доходы физических лиц вместо предусмотренных 60%. По оценке Ананченко, это позволит увеличить местные бюджеты более чем на 18 млрд гривен.

Также предлагается не изымать реверсную дотацию у громад на территориях активных боевых действий и уменьшить её для других громад, страдающих от российских атак. Ожидается, что это позволит оставить на местах около 2,6 млрд гривен на обеспечение безопасности, восстановление и жизнеобеспечение.

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Отдельно речь идет о местном софинансировании проектов в сфере безопасности. Для общин на территориях активных боевых действий предлагается полностью отменить требование о таком софинансировании для неотложных проектов, согласованных областной военной администрацией. Для территорий возможных боевых действий предлагается ограничить долю софинансирования 5%.

Это касается, в частности, обустройства укрытий и защитных сооружений, безопасной доставки детей и других проектов, связанных с безопасностью населения.

Еще одно предложение — повысить минимальную заработную плату до 10 тысяч гривен, а прожиточный минимум — до 7600 гривен.

Значительную часть поправок предлагается направить на образование. Речь идет о более чем 32 млрд гривен дополнительного финансирования, из которых 25 млрд должны пойти на образовательную субвенцию и оплату труда педагогов.

С 1 сентября 2027 года предлагается установить должностной оклад учителя самой низкой квалификационной категории на уровне не менее двух минимальных зарплат. Еще 5 млрд гривен планируется направить на повышение зарплат работникам дошкольного, внешкольного, художественного, профессионального и предвузовского образования, а 2,3 млрд — на утепление школ и детских садов.

Кроме того, пакет предусматривает почти 28 млрд гривен дополнительного финансирования социальной защиты, около 1,6 млрд гривен на медицинские проекты и более 12 млрд гривен на нужды громад.

Отдельные предложения касаются Сумской области. В частности, для Шосткинской громады предлагается оставить около 33 млн гривен реверсной дотации, а для Глуховской громады — предусмотреть финансирование системы централизованного оповещения и укрытий в школе.

Как писали Новини.LIVE, недавно Игорь Терехов заявил, что Харьков остается символом стойкости Украины, несмотря на постоянные российские атаки. Мэр города отметил, что гордится харьковчанами, которые остаются в городе, а также теми, кто был вынужден уехать, но продолжает поддерживать Харьков.

Также Терехов представил законопроект №16096, который предусматривает новую систему поддержки внутренне перемещенных лиц. Документ предлагает сопровождать ВПЛ с момента переезда до интеграции в новую громаду или возвращения домой, в частности, на основе принципа "единого окна".

Верховная Рада Харьков Игорь Терехов бюджет фронт
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка

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