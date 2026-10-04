Терехов представив законопроєкт про нову систему підтримки ВПО

Голова Асоціації прифронтових міст та громад та мер Харкова Ігор Терехов. Фото: t.me/apmg_ua

Держава має перейти від окремих виплат та формального статусу ВПО до системного супроводу людей, які через війну були змушені залишити свої домівки.

Відповідні зміни передбачає законопроєкт №16096, основні положення якого голова Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов представив під час зустрічі з переселенцями з Харківщини та інших прифронтових регіонів.

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Документ, підготовлений АПМГ спільно з народними депутатами, експертами та самими ВПО, вже зареєстрований у Верховній Раді. Він передбачає супровід людини від моменту переміщення до інтеграції в нову громаду або повернення додому.

"Для мене відповідальність держави не закінчується в момент, коли у вас прийняли заяву. Важливо, чи отримали ви допомогу і чи можете зрозуміти, що буде далі. Людина, яка вимушено залишила дім, не повинна роками жити без відповіді від власної держави", — зазначив Терехов.

Однією з ключових змін, розповів очільник АПМГ, має стати принцип "єдиного вікна": за родиною ВПО пропонують закріпити фахівця, який супроводжуватиме її під час взаємодії з державними та комунальними установами. Також законопроєкт передбачає виплату допомоги протягом перших шести місяців після переміщення незалежно від доходів родини та надання статусу ВПО дітям, які народилися вже після переїзду сім'ї.

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Окремий блок стосується працевлаштування. Для підприємств, які беруть на роботу ВПО, пропонуються економічні стимули, що мають сприяти створенню стабільних, а не тимчасових робочих місць.

Значна частина законопроєкту присвячена житлу. На перехідний період пропонується компенсувати ВПО оренду відповідно до реальної ринкової вартості. Для людей, чиє житло залишилося на окупованих територіях або в зоні активних бойових дій і не може бути обстежене, пропонується інший механізм.

"Ми пропонуємо, щоб ви як власники відмовилися від цього права власності на користь держави, а держава надала вам сертифікат, за який ви можете придбати собі житло", — пояснив Терехов.

Водночас метою нової системи, за словами голови АПМГ, має бути не довічне збереження статусу ВПО, а створення умов для повноцінного життя та інтеграції людей у громади.

"Я дуже хочу, щоб ви як відповідальні люди якнайшвидше інтегрувалися в громаду. Почала жити нормальним, повноцінним життям. Ми пропонуємо, щоб держава зробила так, щоб за 4–5 років цього статусу не було зовсім", – сказав Терехов.

Він наголосив, що реалізація запропонованих змін потребуватиме належного фінансування та чітких правил його використання.

Як писали Новини.LIVE з посиланням на Ігоря Терехова, у Харкові облаштовують додаткові укриття через посилення російських обстрілів міста. Наразі вже придбали три захисні споруди, а найближчим часом планують встановити ще декілька.

Крім того, Харків готується до опалювального сезону, попри регулярні російські обстріли. Зокрема, у місті розробляють плани дій на випадок пошкодження енергетичної інфраструктури та посилюють використання автономних джерел електропостачання.