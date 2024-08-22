В Третьей штурмовой анонсировали хорошие новости из Харьковщины — первые кадры наступления

В Третьей штурмовой сообщили о наступлении на Харьковщине и показали первые кадры
22 августа 2024 14:15
Наступление защитников. Фото: скриншот с видео
Бойцы Третьей штурмовой бригады заявили, что начали наступление в Харьковской области. Воины анонсировали хорошие новости по поводу продвижения наших войск.
Первые кадры обнародовала пресс-служба 3ОШБр в Telegram в четверг, 22 августа.
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"Где-то на Харьковщине. Первые кадры с наступления в полном разгаре. Детали со временем", — говорится в сообщении.
В Третьей штурмовой призвали ждать хороших новостей от защитников на этом направлении.
На видео видно, как воины атакуют вражескую технику и уничтожают ее. Также они с помощью сбросов с дронов ликвидируют российских оккупантов в их же окопах и блиндажах.
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