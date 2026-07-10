У Валках через атаку РФ загинула жінка та пошкоджені будинки

Пошкоджені будинки та пожежа у Валках. Фото: t.me/synegubov

Ткач Едуард редактор стрічки новин

Росіяни в ніч проти 10 липня атакували дронами місто Валки Харківської області. Внаслідок ворожого обстрілу виникла пожежа, пошкоджені будинки та відомо про жертву.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на сайт Харківської ОВА.

Що відомо про наслідки атаки РФ на Валки

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов у своєму Telegram заявив, що внаслідок обстрілу одна людина загинула і ще троє постраждали.

"Ворог атакував безпілотниками м. Валки Богодухівського району. Загинула 50-річна жінка. Також постраждала 23-річна жінка, яка була шпиталізована. 27-річний чоловік та 18-річний хлопець зазнали гострої реакції на стрес. Медики надали всю необхідну допомогу на місці", — йдеться у повідомленні.

Також за словами Синєгубова, внаслідок обстрілу спалахнула пожежа, пошкоджено 5 приватних будинків та дві господарчі споруди.

"Усі екстрені служби працюють в посиленому режимі", — додав він.

Пост Синєгубова про атаку на Валки. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, зранку у середу, 8 липня, росіяни атакували Немишляньский район Харкова. Окупанти пошкодили житлову п'ятиповерхівку та навколишню забудову. Після завершення аварійно-рятувальних робіт стало відомо, що внаслідок атаки загинули дві людини і ще 42 постраждали.

Також ми писали, що 8 липня росіяни дроном атакували АЗС у Шевченківському районі Харкова. Внаслідок атаки виникла пожежа.