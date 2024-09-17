Обстріл Харкова 17 вересня — кількість поранених зросла

Поранений рятувальник у машині шводкої допомоги. Фото: скриншот

Унаслідок російського удару авіабомбами по Харкову кількість поранених зросла. Постраждали рятувальники та цивільні.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у Telegram у вівторок, 17 вересня.

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За словами Терехова, унаслідок денного терористичного обстрілу Харкова кількість поранених зросла до семи осіб.

"Поранено четверо працівників ДСНС і троє цивільних", — йдеться у повідомленні.

Мер міста додав, що зараз усім постраждалим надають медичну допомогу.