Обстріл Харкова 17 вересня — кількість поранених зросла

Удар КАБами по Харкову — кількість поранених зросла
17 вересня 2024 18:18
Поранений рятувальник у машині шводкої допомоги. Фото: скриншот
Унаслідок російського удару авіабомбами по Харкову кількість поранених зросла. Постраждали рятувальники та цивільні.
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у Telegram у вівторок, 17 вересня.
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Кількість поранених зросла
За словами Терехова, унаслідок денного терористичного обстрілу Харкова кількість поранених зросла до семи осіб.
"Поранено четверо працівників ДСНС і троє цивільних", — йдеться у повідомленні.
Мер міста додав, що зараз усім постраждалим надають медичну допомогу.
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