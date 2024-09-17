Обстрел Харькова 17 сентября — количество раненых выросло

Раненый спасатель в машине скорой помощи. Фото: скриншот

В результате российского удара авиабомбами по Харькову количество раненых возросло. Пострадали спасатели и гражданские.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram во вторник, 17 сентября.

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Число раненых возросло

По словам Терехова, в результате дневного террористического обстрела Харькова количество раненых возросло до семи человек.

"Ранены четверо работников ГСЧС и трое гражданских", — говорится в сообщении.

Мэр города добавил, что сейчас всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.