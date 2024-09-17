Обстрел Харькова 17 сентября — количество раненых выросло

Удар УАБами по Харькову — количество раненых возросло
17 сентября 2024 18:18
Раненый спасатель в машине скорой помощи. Фото: скриншот
В результате российского удара авиабомбами по Харькову количество раненых возросло. Пострадали спасатели и гражданские.
Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram во вторник, 17 сентября.
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Число раненых возросло
По словам Терехова, в результате дневного террористического обстрела Харькова количество раненых возросло до семи человек.
"Ранены четверо работников ГСЧС и трое гражданских", — говорится в сообщении.
Мэр города добавил, что сейчас всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.
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