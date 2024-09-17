Удар по Харкову 17 вересня — є постраждалі

Рятувальники ліквідовують наслідки російського удару. Ілюстративне фото: ДСНС

Росіяни завдали два удари керованими авіаційними бомбами (КАБами) по Київському району Харкова. Внаслідок обстрілу постраждало шестеро людей, серед яких четверо рятувальників.

Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у Telegram у вівторок, 17 вересня.

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За словами Терехова, російські війська двічі вдарили по Київському району Харкова, застосувавши керовані авіаційні бомби (КАБи).

"Один з них прийшовся по відкритій території", — зазначив міський голова Харкова.

Допис Терехова. Фото: скриншот

Наразі відомо про шістьох постраждалих внаслідок атаки на місто. Зазначається, що серед них четверо рятувальників.

"Зараз їм усім надають медичну допомогу", — написав Терехов.