Удар по Харкову 17 вересня — є постраждалі

Росіяни КАБами обстріляли Харків — серед постраждалих рятувальники
17 вересня 2024 16:12
Рятувальники ліквідовують наслідки російського удару. Ілюстративне фото: ДСНС
Росіяни завдали два удари керованими авіаційними бомбами (КАБами) по Київському району Харкова. Внаслідок обстрілу постраждало шестеро людей, серед яких четверо рятувальників.
Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов у Telegram у вівторок, 17 вересня.
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За словами Терехова, російські війська двічі вдарили по Київському району Харкова, застосувавши керовані авіаційні бомби (КАБи).
"Один з них прийшовся по відкритій території", — зазначив міський голова Харкова.
Наразі відомо про шістьох постраждалих внаслідок атаки на місто. Зазначається, що серед них четверо рятувальників.
"Зараз їм усім надають медичну допомогу", — написав Терехов.
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