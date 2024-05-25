Удар по гіпермаркету в Харкові — кількість загиблих збільшилася
У Харкові кількість жертв внаслідок удару росіян по гіпермаркету зросла до чотирьох. Також відомо про щонайменше тридцять вісім постраждалих.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у суботу, 25 травня.
Кількість загиблих у Харкові зросла
"До чотирьох зросла кількість загиблих в результаті удару по будівельному супермаркету", — написав Терехов.
Окрім того, наразі відомо про 38 постраждалих. Найімовірніше, кількість жертв найближчим часом буде зростати.
Раніше очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв про трьох загиблих.
Раніше ми повідомляли, що у Харкові 13-річна дитина перебуває у важкому стані внаслідок удару російських загарбників по центру міста. За попередніми даними, армія РФ запустила по Харкову ракету С-300.
Також ми писали, що російські війська у суботу, 25 травня, обстріляли Харків. Один з ударів прийшовся на Центральний парк міста.
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