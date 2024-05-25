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Удар по гіпермаркету в Харкові — кількість загиблих збільшилася

25 травня 2024 20:52
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор
Удар по гіпермаркету в Харкові — кількість загиблих збільшилася
Місце влучання російської авіабомби в Харкові. Фото: Reuters
270aee4c-318b-4e59-6992-baa71490e500 - Павло Зінченко
Павло Зінченко
редактор

У Харкові кількість жертв внаслідок удару росіян по гіпермаркету зросла до чотирьох. Також відомо про щонайменше тридцять вісім постраждалих.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов у суботу, 25 травня.

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Кількість загиблих зросла до чотирьох. Фото: скриншот

Кількість загиблих у Харкові зросла

"До чотирьох зросла кількість загиблих в результаті удару по будівельному супермаркету", — написав Терехов.

Окрім того, наразі відомо про 38 постраждалих. Найімовірніше, кількість жертв найближчим часом буде зростати.

Раніше очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомляв про трьох загиблих.

Харків
Повідомлення Синєгубова про загиблих. Фото: скриншот

Раніше ми повідомляли, що у Харкові 13-річна дитина перебуває у важкому стані внаслідок удару російських загарбників по центру міста. За попередніми даними, армія РФ запустила по Харкову ракету С-300.

Також ми писали, що російські війська у суботу, 25 травня, обстріляли Харків. Один з ударів прийшовся на Центральний парк міста.

Харків
Україна
обстріли
Ігор Терехов
Олег Синєгубов
жертви
ракетний удар

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