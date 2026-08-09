Удар по Харкову: кількість постраждалих продовжує зростати

Наслідки удару по будинку у Харкові. Фото: ХОВА

Лілія Швець Редактор стрічки новин - Одеса

Кількість постраждалих унаслідок ранкової російської атаки на Харків зросла до 27 людей. Серед них є п'ятирічний хлопчик. Пошуково-рятувальні роботи на місці удару тривали через ймовірність перебування людей під завалами.

Про оновлені наслідки інформує Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

Наслідки удару по Харкову

За даними Олега Синєгубова, серед 27 постраждалих є п'ятирічний хлопчик, у якого діагностували гостру реакцію на стрес. Наразі у лікарнях залишаються п'ятеро людей, одна жінка перебуває у важкому стані.

Наслідки удару по будинку в Харкові. Фото: Харківська обласна прокуратура

Вранці російські війська завдали трьох ударів по Харкову. За попередніми даними міської влади, для атаки ворог застосував "Бандеролі". Одне з влучань припало безпосередньо у житлову багатоповерхівку. Також було пошкоджено складське приміщення. Внаслідок атаки одна людина загинула.

Розбір завалів. Фото: ХОВА

Загалом пошкоджень зазнали 15 багатоповерхових житлових будинків. Після прямого влучання рятувальники розбирають завали, оскільки під ними можуть перебувати люди. Міський голова Ігор Терехов також повідомляв, що на момент удару повітряну тривогу в місті ще не оголосили.

Зруйноване перекриття між поверхами. Фото: ХОВА

Удари по Харківщині протягом доби

Загалом протягом минулої доби російських ударів зазнали Харків та ще 12 населених пунктів регіону. За даними начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова, в Ізюмі поранень зазнали восьмеро людей. Там пошкоджено чотири багатоквартирні будинки, адміністративну будівлю, десять автомобілів та електромережі.

У селі Артемівка Печенізької громади гостру реакцію на стрес зафіксували у жінок віком 45 та 68 років. Внаслідок ударів у населеному пункті також пошкоджені приватний будинок і трактор.

У Лозовій поранення отримала 60-річна жінка. Російські удари також пошкодили залізничну інфраструктуру міста. У Ківшарівці Куп'янської громади загинув 68-річний чоловік. У Михайлівці Великобурлуцької громади поранена 47-річна жінка, також пошкоджено автомобіль.

Ще одна людина загинула не внаслідок російського обстрілу. У Верхньоводяному Близнюківської громади 69-річний чоловік загинув через вибух невідомого пристрою.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що у Білому Колодязі цивільні вже не можуть самостійно залишити селище. Російські дрони та інші засоби ураження постійно контролюють дороги й під'їзди до населеного пункту. Будь-який рух може одразу привернути увагу ворога, тому людям доводиться чекати на допомогу військових.

Також Новини.LIVE писали, що російська армія атакувала залізничну станцію Лозова 6 серпня. Унаслідок удару постраждали 11 людей. Двоє працівників залізниці, які дістали тяжкі поранення, попри зусилля медиків померли.