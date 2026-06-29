Удар по Харкову: напередодні випускного загинула студентка університету

Рятувальник на місці обстрілу у Харкові 29 червня. Фото: Нацполіція

Олександр Шорохов Редактор

Російські війська посеред дня завдали удару керованою авіабомбою по Холодногірському району Харкова. Внаслідок ворожого обстрілу загинула 23-річна дівчина, яка була студенткою місцевого медичного університету. Також через черговий акт терору поранення та сильний стрес дістали ще 12 мирних мешканців.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на офіційне повідомлення пресслужби поліції Харківської області.

Деталі трагедії

За даними місцевих пабликів, загибла дівчина вже завтра мала офіційно отримати диплом лікаря та святкувати свій випускний вечір.

Загибла дівчина через російський обстріл у Харкові. Фото: Думка

Окрім загиблої, 8 місцевих жителів отримали важкі вибухові та осколкові поранення.

"Ще у чотирьох людей гостра реакція на стрес", — повідомили у відомстві.

На місці влучання бомби оперативно працювали слідчо-оперативні групи, криміналісти, вибухотехніки та медики швидкої допомоги.

Правоохоронці на місці прильоту у Харкові. Фото: Нацполіція

"За фактом обстрілу відкрито кримінальне провадження за статтею 438 (воєнні злочини) Кримінального кодексу України. Встановлюються всі обставини кримінального правопорушення", — підкреслили в Нацполіції.

Як писали Новини.LIVE раніше, російські війська останнім часом значно посилили використання керованих авіабомб та балістичних ракет проти цивільного населення Харкова. Тільки за останній тиждень Росія атакувала Харків 18 разів

Також Новини.LIVE повідомляли, що сапери продовжують розміновувати території Харьківщини, які постраждали через бойові дії. Останнім часом спеціалісти обстежили та розмінували майже 35 гектарів сільськогосподарських угідь та понад 12 гектарів лісових територій.