Росія обстріляла Харків та область 2 вересня - які наслідки

Рятувальники на місці обстрілу. Фото: Харків

Російські окупанти продовжують щодня обстрілювати Харківську область. Зокрема, внаслідок удару по обласному центру було поранено щонайменше 14 людей.

Про це повідомляє голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram у вівторок, 3 вересня.

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Так, через вчорашній обстріл Київського району в Харкові 14 мешканців отримали поранення.

Росіяни атакували авіаційний інститут, внаслідок обстрілу КАБом пошкоджено будівлю басейну, споруду електрощитової та будівлю їдальні і головний корпус.



Також зафіксовано удар по гаражному кооперативу у місті: горіли гаражі на площі 600 квадратних метрів, частково пошкоджено 176 гаражів, знищено 27 гаражів та п'ять автомобілів.

Ще один удар пошкодив приватний будинок. А вже о 22:12 ворог знову обстріляв Харків, обійшлося без постраждалих.

Крім того, від атак постраждали населені пункти в області:

14:27 у селі Козача Лопань Дергачівської громади горіли житлові будинки та господарчі споруди;

15:34 у селі Руська Лозова Дергачівської громади ударом КАБу пошкоджено будинок, постраждав чоловік — його ушпиталили;

15:45 у селі Безруки Дергачівської громади горіла трава на площі 1000 квадратних метрів;

16:19 у місті Куп'янськ через атаку з РСЗВ частково зруйновано будинок, під час проведення аварійно рятувальних робіт з-під завалів дістали тіло 78-річної жінки;

17:42 у селі Черкаські Тишки Циркунівської громади сталося влучання на відкриту територію, горіла трава;

22:41 у селі Руська Лозова Дергачівської громади горіла трава та сміття;

22:50 у селі Бобрівка Вільхівської громади через обстріл горіла трава на площі 2 гектари;

02:30 3 вересня у селі Черкаська Лозова Малоданилівської громади горіла трава після обстрілу.

Скриншот допису Синєгубова