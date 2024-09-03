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На Харківщині лунали вибухи — ворог обстріляв низку населених пунктів, є поранені

3 вересня 2024 09:08
Євгенія Брюховецька - редактор
Росія обстріляла Харків та область 2 вересня - які наслідки
Рятувальники на місці обстрілу. Фото: Харків
Євгенія Брюховецька - редактор

Російські окупанти продовжують щодня обстрілювати Харківську область. Зокрема, внаслідок удару по обласному центру було поранено щонайменше 14 людей.

Про це повідомляє голова ОВА Олег Синєгубов у Telegram у вівторок, 3 вересня.

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Так, через вчорашній обстріл Київського району в Харкові 14 мешканців отримали поранення. 

Росіяни атакували авіаційний інститут, внаслідок обстрілу КАБом пошкоджено будівлю басейну, споруду електрощитової та будівлю їдальні і головний корпус.
 
Також зафіксовано удар по гаражному кооперативу у місті: горіли гаражі на площі 600 квадратних метрів, частково пошкоджено 176 гаражів, знищено 27 гаражів та п'ять автомобілів.

Ще один удар пошкодив приватний будинок. А вже о 22:12 ворог знову обстріляв Харків, обійшлося без постраждалих. 

Крім того, від атак постраждали населені пункти в області:

  • 14:27 у селі Козача Лопань Дергачівської громади горіли житлові будинки та господарчі споруди;
  • 15:34 у селі Руська Лозова Дергачівської громади ударом КАБу пошкоджено будинок, постраждав чоловік — його ушпиталили;
  • 15:45 у селі Безруки Дергачівської громади горіла трава на площі 1000 квадратних метрів;
  • 16:19 у місті Куп'янськ через атаку з РСЗВ частково зруйновано будинок, під час проведення аварійно рятувальних робіт з-під завалів дістали тіло 78-річної жінки;
  • 17:42 у селі Черкаські Тишки Циркунівської громади сталося влучання на відкриту територію, горіла трава;
  • 22:41 у селі Руська Лозова Дергачівської громади горіла трава та сміття;
  • 22:50 у селі Бобрівка Вільхівської громади через обстріл горіла трава на площі 2 гектари; 
  • 02:30 3 вересня у селі Черкаська Лозова Малоданилівської громади горіла трава після обстрілу.
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Скриншот допису Синєгубова
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Скриншот допису Синєгубова

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Харків Харківська область обстріли Олег Синєгубов війна в Україні атака

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