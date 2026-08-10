Удар РФ по багатоповерхівці в Харкові: під завалами ще можуть бути люди

Рятувальники розбирають завали у Харкові. Фото: ДСНС

Аркадій Пастула Редактор стічки новин

Директор департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міської ради Богдан Гладких повідомив, що у місті продовжується пошукова операція після російського удару по багатоповерхівці 9 серпня. Під завалами ще можуть бути люди.

Про це Богдан Гладких ексклюзивно розповів в ефірі Ранок.LIVE.

Російський обстріл Харкова

Вчора російські окупанти о 06:58 завдали удару трьома "Бандеролями" по Салтівському району Харкова.

"Одне з влучань прийшлося безпосередньо в багатоквартирний житловий будинок на рівні 6-7 поверху. Внаслідок цього влучання сталося обвалення квартир з 10 по 6 поверх. На ранок сьогоднішній ми тільки приїхали з місця влучання, триває ще пошукова рятувальна операція, 37 людей постраждало, одна людина, на жаль, загинула", — каже Гладких.

Звернень щодо зниклих безвісти наразі не надходило. Водночас частина квартир у будинку залишалася порожньою ще від початку повномасштабного вторгнення, тому рятувальникам потрібно повністю розібрати завали, щоб переконатися, що під ними нікого немає.

Крім того, останнім часом Росія застосовує нові засоби ураження проти Харкова, зокрема "Бандеролі", реактивні дрони типу Shahed та інші БпЛА з реактивними двигунами.

Удар Росії по Харкову 9 серпня

Як писали Новини.LIVE з посиланням на мера Харкова Ігоря Терехова, 9 серпня Росія атакувала місто, внаслідок чого постраждали багатоповерхівки в Салтівському районі. Зокрема, в одній з них зруйновані декілька поверхів.

Загалом у Харкові зафіксували три влучання. Крім того, на момент удару не було оголошено повітряну тривогу. Наразі міська влада та військові зʼясовують, чому про небезпеку не вдалося попередити завчасно.

Внаслідок російського обстрілу поранення отримали 37 людей, ще одна загинула. Відомо, що шість родин звернулися стосовно відселення після атаки.