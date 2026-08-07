Укрзалізниця змінила маршрути на Харківщині: загроза атак

Потяг на вокзалі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Через погіршення безпекової ситуації на Харківщині, Дніпропетровщині та Запорізькому напрямку Укрзалізниця тимчасово змінила маршрути низки поїздів. Для частини пасажирів організували автобусні трансфери та пересадки на електрички. Також окремі рейси матимуть затримки, а деякі поїзди тимчасово курсуватимуть за скороченим маршрутом.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Укрзалізницю.

Що змінилося

Укрзалізниця повідомила, що через безпекову ситуацію тимчасово змінює рух низки поїздів. Для пасажирів, які не можуть дістатися окремих станцій потягом, місцева влада організувала автобусні трансфери. Зокрема, автобусами можна доїхати за маршрутами Кривий Ріг — Дніпро, П'ятихатки — Дніпро та Лозова — Орілька. Останній маршрут стосується пасажирів із Харківщини.

Пересадки і затримки

Пасажири поїздів №32 Перемишль — Запоріжжя, №86 Львів — Дніпро, №286 Львів — Дніпро, №42 Трускавець — Дніпро та №40 Солотвино — Запоріжжя можуть безкоштовно продовжити поїздку електропоїздами з Дніпра до станцій Кам'янське-Пасажирське, Верхівцеве, Вільногірськ і Верхньодніпровськ. Купувати новий квиток не потрібно.

Також через зміни частина поїздів у західному напрямку курсуватиме лише до Тернополя або Львова. Далі пасажирів пересаджуватимуть на інші рейси. Через це можливі затримки окремих поїздів на кілька годин.

Куплені квитки

В Укрзалізниці зазначили, що пасажири з квитками на рейси 7 серпня зі зміненими маршрутами або графіками можуть скористатися будь-яким поїздом до кінця доби 8 серпня. Детальну інформацію про свій рейс можна переглянути у застосунку перевізника або дізнатися на вокзалі.

Удар по залізничній станції

Зазначимо, вранці 6 серпня війська РФ ударили безпілотниками типу "Герань-3" по залізничній станції в Лозовій. Внаслідок атаки загинули двоє людей, ще 11 зазнали поранень. Двох постраждалих у тяжкому стані перевели до лікарень Харкова. За словами голови правління Укрзалізниці Олександра Перцовського, росіяни влучили у вагон біля вокзалу. Він повідомив, що серед загиблих і поранених є залізничники, а через підвищену небезпеку евакуацію на станції оголосили завчасно.

Як повідомляли Новини.LIVE, Росія вранці 5 серпня завдала ударів по Харкову. Влучання зафіксували у Новобаварському та Холодногірському районах міста. Є постраждалі, яким знадобилася допомога медиків.

Також Новини.LIVE писали, що два російські дрони вранці у понеділок, 3 серпня, атакували сільськогосподарський об'єкт на території Волохово-Ярського старостинського округу Харківської області, спровокувавши пожежу на складах. Постраждалих унаслідок удару немає, на місці працюють рятувальники.