В яких населених пунктах у Харківській області з 12 серпня збільшили комендантську

Фіксація порушення комендантської години. Ілюстративне фото: teren.in.ua

У деяких населених пунктах Харківської області відсьогодні змінили тривалість комендантської години. Тепер вона діятиме з 17:00 до 09:00 щодоби до окремого розпорядження.

Про це повідомила пресслужба Харківської РВА у Facebook у понеділок, 12 серпня.

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Посилення комендантської години

Наказ про посилення комендантської години підписав начальник Харківської РВА Володимир Усов. Відтепер з 17:00 до 09:00 громадянам забороняється перебувати на вулицях та в інших громадських місцях без спеціальних перепусток і посвідчень. Також заборонено рух транспортних засобів без відповідних дозволів та без дотримання режиму світломаскування.

Обмеження запроваджуються в таких населених пунктах:

Липецька громада: с. Глибоке, с. Липці, с. Борисівка, с. Борщова, с. Веселе, с. Зелене, с. Красне, с. Лук'янці, с. Мороховець, с. Нескучне, с. Олійникове, с. Перемога, с. Пильна, с. Слобожанське, с. Стрілеча, с. Тернова та селище Мале Веселе.

Дергачівська громада: селище Козача Лопань, с. Алісівка, с. Бугаївка, с. Великі Проходи, с. Велика Яруга, с. Гоптівка, с. Гранів, с. Дементіївка, с. Дубівка, с. Кочубеївка, с. Кудіївка, с. Лобанівка, с. Малі Проходи, с. Нова Козача, с. Токарівка, с. Токарівка Друга, с. Цупівка, с. Шевченка, с. Шопине та селище Ветеринарне.