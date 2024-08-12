В каких населенных пунктах в Харьковской области с 12 августа увеличили комендантскую

Фиксация нарушения комендантского часа. Иллюстративное фото: teren.in.ua

В некоторых населенных пунктах Харьковской области с сегодняшнего дня изменили продолжительность комендантского часа. Теперь он будет действовать с 17:00 до 09:00 до отдельного распоряжения.

Об этом сообщила пресс-служба Харьковской РВА в Facebook в понедельник, 12 августа.

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Усиление комендантского часа

Указ об усилении комендантского часа подписал начальник Харьковского РВА Владимир Усов. Теперь с 17:00 до 09:00 гражданам запрещается находиться на улицах и в других общественных местах без специальных пропусков и удостоверений. Также запрещено движение транспортных средств без соответствующих разрешений и соблюдения режима светомаскировки.

Ограничения вводятся в следующих населенных пунктах:

Липецкая громада: с. Глубокое, с. Липцы, с. Борисовка, с. Борщева, с. Веселое, с. Зеленое, с. Красное, с. Лукьянцы, с. Мороховец, с. Нескучное, с. Олейниково, с. Перемога, с. Прыльная, с. Слобожанское, с. Стрилеча, с. Терновая и поселок Малое Веселое.

Дергачевская громада: поселок Казачья Лопань, с. Алисивка, с. Бугаевка, с. Великие Проходы, с. Великая Яруга, с. Гоптовка, с. Гранов, с. Дементиевка, с. Дубовка, с. Кочубеевка, с. Кудеевка, с. Лобанивка, с. Малые Проходы, с. Новая Казачья, с. Токаревка, с. Токаревка Другая, с. Цуповка, с. Шевченка, с. Шопиное и поселок Ветеринарноею.