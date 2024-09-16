В Харькове на Салтовке горит лес — детали

Пожарные тушат пожар. Иллюстративное фото: ГСЧС

В Харькове на Салтовке, у Журавловского гидропарка произошел пожар. Теперь удалось локализовать пожар на площади 4 гектара.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram в понедельник, 16 сентября.

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"Город мобилизовал все возможные ресурсы для поддержки спасателей ГСЧС. На месте также работают подразделения департамента по чрезвычайным ситуациям, бригады КП "Зеленстрой" и 18 единиц коммунальной техники", — говорится в сообщении.

Терехов сообщил, что опасность для жилых домов отсутствует. Он также отметил, что из-за сложившейся ситуации временно приостановлено движение трамвайных маршрутов №16 и 16-А. Участок дороги от Каравана до улицы Жилярди — перекрыт. Автобусы №47, 63, 208 и 272 совершают объезд через улицы Барабашова, Валентиновская, Академика Павлова, Тюринская, Виринская, метро "Киевская" и Шевченко.

"Прошу сохранять спокойствие — все уничтоженные огнем участки леса будут восстановлены! Мы обязательно вместе высадим новые деревья!" , — написал мэр Харькова.