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В Харькове горит лес — Терехов сообщил, как изменится движение транспорта

16 сентября 2024 17:53
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
В Харькове на Салтовке горит лес — детали
Пожарные тушат пожар. Иллюстративное фото: ГСЧС
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

В Харькове на Салтовке, у Журавловского гидропарка произошел пожар. Теперь удалось локализовать пожар на площади 4 гектара.

Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в Telegram в понедельник, 16 сентября.

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"Город мобилизовал все возможные ресурсы для поддержки спасателей ГСЧС. На месте также работают подразделения департамента по чрезвычайным ситуациям, бригады КП "Зеленстрой" и 18 единиц коммунальной техники", — говорится в сообщении.

Терехов сообщил, что опасность для жилых домов отсутствует. Он также отметил, что из-за сложившейся ситуации временно приостановлено движение трамвайных маршрутов №16 и 16-А. Участок дороги от Каравана до улицы Жилярди — перекрыт. Автобусы №47, 63, 208 и 272 совершают объезд через улицы Барабашова, Валентиновская, Академика Павлова, Тюринская, Виринская, метро "Киевская" и Шевченко.

"Прошу сохранять спокойствие — все уничтоженные огнем участки леса будут восстановлены! Мы обязательно вместе высадим новые деревья!" , — написал мэр Харькова.

Сообщение Игоря Терехова. Фото: скриншот
Сообщение Игоря Терехова. Фото: скриншот

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