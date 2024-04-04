В Харкові лунають вибухи — місто під ракетним ударом

Вибух вночі. Фото: скриншот

В Харкові вчетверте за день лунають вибухи. Російська армія наносить удари по місту.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

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Джерело: Telegram Ігоря Терехова

Про вибухи у місті також заявив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Джерело: Telegram Олега Синєгубова

За повідомленням моніторингових каналів, обстріл ведеться переробленими балістичними ракетами С-300.

Джерело: Telegram

Нагадаємо, за сьогодні в Харкові пролунали вже три вибухи: вночі, вдень та ввечері.

Внаслідок російських обстрілів було знеструмлено ядерну установку ХФТІ, проте система аварійного енергозабезпечення спрацювала в штатному режимі.