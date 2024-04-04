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В Харкові лунають вибухи — місто під ракетним ударом

4 квітня 2024 23:34
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор
В Харкові лунають вибухи — місто під ракетним ударом
Вибух вночі. Фото: скриншот
b799e96e-8164-4613-dbed-ce045a1b7200 - Ілля Рябінін
Ілля Рябінін
редактор

В Харкові вчетверте за день лунають вибухи. Російська армія наносить удари по місту.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов

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В Харкові лунають вибухи — місто під ракетним ударом
Джерело: Telegram Ігоря Терехова

Про вибухи у місті також заявив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.  

В Харкові лунають вибухи — місто під ракетним ударом
Джерело: Telegram Олега Синєгубова

За повідомленням моніторингових каналів, обстріл ведеться переробленими балістичними ракетами С-300.

В Харкові лунають вибухи — місто під ракетним ударом
Джерело: Telegram 

Нагадаємо, за сьогодні в Харкові пролунали вже три вибухи: вночі, вдень та ввечері.  

Внаслідок російських обстрілів було знеструмлено ядерну установку ХФТІ, проте система аварійного енергозабезпечення спрацювала в штатному режимі.

Харків
вибух
Україна
Ігор Терехов
Олег Синєгубов
війна в Україні

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