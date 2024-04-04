В Харкові лунають вибухи — місто під ракетним ударом
4 квітня 2024 23:34
Вибух вночі. Фото: скриншот
В Харкові вчетверте за день лунають вибухи. Російська армія наносить удари по місту.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
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Про вибухи у місті також заявив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.
За повідомленням моніторингових каналів, обстріл ведеться переробленими балістичними ракетами С-300.
Нагадаємо, за сьогодні в Харкові пролунали вже три вибухи: вночі, вдень та ввечері.
Внаслідок російських обстрілів було знеструмлено ядерну установку ХФТІ, проте система аварійного енергозабезпечення спрацювала в штатному режимі.
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