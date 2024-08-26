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У Харкові низка будинків залишиться без газу — перелік адрес

26 серпня 2024 16:27
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
У Харкові у частині будинків вимкнуть газ — перелік адрес
Працівник газової мережі. Фото: УНІАН
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

У понеділок, 26 серпня, в частині будинків Київського району Харкова буде тимчасово призупинено газопостачання через роботи на газових мережах. Час проведення робіт поки що не уточнюється.

Про це повідомила міська філія компанії "Газмережі".

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Згідно з наданою інформацією, газ буде відключено в кількох житлових будинках на вулиці Миколи Манойла. Зокрема, під відключення підпадають будинки за такими адресами: 30-А, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42-А, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 50, 51-А, 52, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60-А, 61, 62, 63, 64, 64-А, 65, 66, 67 і 69.

Жителів цих будинків закликали перекрити крани перед газовими приладами.

"Підключення житлових будинків до системи газопостачання буде виконано після закінчення робіт та надання доступу в усі помешкання для обстеження внутрішньобудинкової системи газопостачання відповідно до вимог Правил безпеки систем газопостачання", — зазначається в повідомленні компанії.

Допис компанії "Газмережі". Фото: скриншот
Допис компанії "Газмережі". Фото: скриншот

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