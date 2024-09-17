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В Харкові відкрили меморіальну дошку трьом загиблим рятувальникам

17 вересня 2024 23:11
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор
В Харкові встановили меморіальну дошку трьом загиблим рятувальникам 16 вересня
Меморіальна дошка в Харкові. Фото: Новини.LIVE
Бригадир Софія - редактор
Бригадир Софія
редактор

У Харкові 16 вересня відкрили меморіальну дошку на честь трьох рятувальників — Сергія Байдалінова, Владислава Логінова та Володимира Матюшенка. Вони загинули 4 квітня під час повторного удару "Шахедами" по місту.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Меморіальну дошку встановили на стіні будівлі, поруч із якою співробітники ДСНС втратили життя, коли виконували свої обов’язки, гасячи пожежу, що виникла внаслідок російського обстрілу.

Меморіальна дошка в Харкові. Фото: Новини.LIVE
Меморіальна дошка в Харкові. Фото: Новини.LIVE

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Харків ДСНС Україна рятувальники війна в Україні Шахед

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