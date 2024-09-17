В Харькове установили мемориальную доску трем погибшим спасателям 16 сентября

Мемориальная доска в Харькове. Фото: Новини.LIVE

В Харькове 16 сентября открыли мемориальную доску в честь трех спасателей – Сергея Байдалинова, Владислава Логинова и Владимира Матюшенко. Они погибли 4 апреля при повторном ударе "Шахедами" по городу.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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Мемориальную доску установили на стене здания, рядом с которой сотрудники ГСЧС потеряли жизнь, выполняя свои обязанности, гася пожар, возникший в результате российских обстрелов.