Ситуація у Куп'янську Харківської області — що відомо

Станом на 18 вересня 2025 року у Куп'янську Харківської області ситуація критична. Там триває контрдиверсійна операція Сил оборони України, а також продовжується евакуація населення.

Про це розповів начальник Купʼянської міської військової адміністрації Андрій Беседін під час Форуму прифронтових міст "Стратегічні виміри міст-форпостів" у четвер, 18 вересня, інформують Новини.LIVE.

Ситуація у Куп'янську — що відбувається в місті

За словами очільника Купʼянської міської військової адміністрації Андрія Беседіна, наразі ситуація у місті дійсно складна.

"Ситуація критична. У місті зараз триває контрдиверсійна операція. Є факти заходу диверсійно-розвідувальних груп ворога, і наші Сили оборони зараз знищують їх. Є інформація про велику кількість узятих в полон російських диверсантів", — поінформував Беседін.

Він додав, що українські військові докладають усіх зусиль, аби стабілізувати ситуацію. Однак близькість до лінії фронту дозволяє російським армійцям заходити диверсійними групами.

"Близькість лінії фронту — менше кілометра до Куп'янська — дозволяє ворогу заходити диверсійними групами. Якщо ми говоримо про безпосередньо регулярну армію, її на території громади немає на сьогодні", — наголосив очільник МВА.

Крім того, він підтвердив, що газову трубу, якою російські окупанти пролізли до околиць Куп'янська та змогли накопичити певні сили, ЗСУ знищили. Однак за словами Беседіна, щільними обстрілами з різних видів озброєння росіяни продовжують знищувати місто.

За даними очільника МВА, наразі близько 740 жителів все ще залишаються у Куп'янську, а в громаді загалом — близько 1 750 осіб. Вони — у смертельній небезпеці.

"Є інформація, що ворогу поставлене завдання зачищати місто, знищувати цивільне населення. Евакуація триває. Кожного дня попри загрозу життю та здоров’ю евакуаційних груп, які їздять — це наші волонтери, ДСНС, поліція. Вчора евакуювали, сьогодні будуть проходити заходи евакуації, але з кожним днем все важче й важче", — наголосив Беседін.

Він нагадав, що уся інфраструктура міста знищена, жодних комунальних, медичних, соціальних послуг там не надається.

"Неможливо там уже перебувати. На жаль, 5 людей загинули, 27 людей зазнали поранень — це за цей місяць, вересень, який триває. Велика кількість обстрілів. КАБи — півтори тонни, дві тонни, дві з половиною тонни — руйнують місто", — резюмував Беседін.

Нагадаємо, що сьогодні, 18 вересня, у Харкові оголосили про створення Асоціації прифронтових міст та громад. До неї вже приєдналися понад 100 громад, аби спільно шукати рішення для найгостріших проблем регіонів, що живуть біля лінії фронту. Очолив новостворену Асоціацію мер Харкова Ігор Терехов.

Також у четвер, 18 вересня, у Харкові розпочався форум прифронтових міст та громад "Стратегічні виміри міст-форпостів".

Під час цього форуму очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів про наступ РФ на Харківщині та підготовку до нового опалювального сезону.