ВАКС обрав запобіжний захід фігурантам справи Харківобленерго

"Харківобленерго". Фото: Facebook

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід двом фігурантам справи "Харківобленерго". Вони заволоділи понад 12,5 млн грн та спробували отримати ще 120 млн грн на закупівлі енергетичного обладнання.

Про це повідомив журналіст Олег Новіков у Telegram у понеділок, 9 вересня.

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Запобіжний захід фігурантам "Харківобленерго"

Начальнику управління матеріально-технічного постачання компанії Геннадію Фісуну призначено заставу в 1,36 млн грн. Також він має здати закордонні паспорти, не виїжджати з населеного пункту, де проживає, та виконувати інші обов'язки.

"Водночас ВАКС відмовився відправити під нічний домашній арешт директорку товарної біржи "Євромаркет" Ірину Коваль. Її відпустили під особисте зобов'язання з таким самим переліком обов'язків", — розповів Новіков.

За його словами, ще двох фігурантів Романа Шабанова і Дмитра Мирного викликали на допит у НАБУ. Ймовірно, вони переховуються від слідства.