Головна Харків Удар російського дрону по потягу на Харківщині — є загиблі

Удар російського дрону по потягу на Харківщині — є загиблі

Ua ru
Дата публікації: 27 січня 2026 20:35
Удар дрону по потягу на Харківщині — є загиблі
Наслідки удару дронів по потягу. Фото: Харківська обласна прокуратура

У вівторок, 27 січня, російськи війська атакували безпілотниками пасажирський поїзд у Харківській області. Внаслідок обстрілу є загиблі.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура у Telegram.

Читайте також:
Удар дрону по потягу на Харківщині — є загиблі - фото 1
Пост прокуратури. Фото: скриншот

Обстріл потягу

За даними слідства, 27 січня поблизу села Язикове Барвінківської територіальної громади Ізюмського району російські війська вдарили по поїзду сполученням "Чоп — Харків — Барвінкове". Два удари зафіксували біля складу, ще один — безпосередньо у вагон, унаслідок чого виникла пожежа.

На момент атаки в поїзді перебували понад 155 пасажирів. Станом на тепер відомо про трьох загиблих, ще чоловік і жінка звернулися за медичною допомогою.

Ізюмська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що призвів до загибелі людей. Прокурори спільно зі слідчими поліції документують черговий злочин, вчинений військовослужбовцями РФ. Інформація уточнюється та оновлюватиметься.

Також у прокуратурі заявили, що армія РФ застосувала три ударні безпілотники, попередньо, типу "Герань-2".

Удар дрону по потягу на Харківщині — є загиблі - фото 2
Наслідки удару дронів по потягу. Фото: Харківська обласна прокуратура
Удар дрону по потягу на Харківщині — є загиблі - фото 3
Прокуратура на місці удару. Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що внаслідок ворожого обстрілу поїзда на Харківщині поранено двоє людей.

Також у ДСНС показали наслідки атаки дронів на потяг.

Харківська область обстріли війна в Україні війна потяг
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
