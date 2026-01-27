Удар дрону по потягу на Харківщині — є загиблі

Наслідки удару дронів по потягу. Фото: Харківська обласна прокуратура

У вівторок, 27 січня, російськи війська атакували безпілотниками пасажирський поїзд у Харківській області. Внаслідок обстрілу є загиблі.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура у Telegram.

Пост прокуратури. Фото: скриншот

Обстріл потягу

За даними слідства, 27 січня поблизу села Язикове Барвінківської територіальної громади Ізюмського району російські війська вдарили по поїзду сполученням "Чоп — Харків — Барвінкове". Два удари зафіксували біля складу, ще один — безпосередньо у вагон, унаслідок чого виникла пожежа.

На момент атаки в поїзді перебували понад 155 пасажирів. Станом на тепер відомо про трьох загиблих, ще чоловік і жінка звернулися за медичною допомогою.

Ізюмська окружна прокуратура розпочала досудове розслідування за фактом воєнного злочину, що призвів до загибелі людей. Прокурори спільно зі слідчими поліції документують черговий злочин, вчинений військовослужбовцями РФ. Інформація уточнюється та оновлюватиметься.

Також у прокуратурі заявили, що армія РФ застосувала три ударні безпілотники, попередньо, типу "Герань-2".

Наслідки удару дронів по потягу. Фото: Харківська обласна прокуратура

Прокуратура на місці удару. Фото: Харківська обласна прокуратура

Нагадаємо, що раніше стало відомо, що внаслідок ворожого обстрілу поїзда на Харківщині поранено двоє людей.

Також у ДСНС показали наслідки атаки дронів на потяг.