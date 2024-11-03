Сніг у Харкові сьогодні, 3 листопада, помітили жителі

Сніг. Фото: скриншот з відео

У Харкові у неділю, 3 листопада, мешканці помітили перший сніг у цьому році. За даними синоптиків, температура повітря сьогодні у місті близько +5 °C.

Відповідне відео оприлюднили місцеві Telegram-канали.

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Сніг у Харкові 3 листопада

За даними Харківського РЦГМ, вдень температура повітря у Харкові підніметься до +7 °С, але вдень можливий мокрий сніг. Синоптики прогнозують північно-західний вітер 9-14 м/с.

Скриншот допису Харківського РЦГМ

Крім того, мешканців області повідомили про хуртовину та сильні пориви вітру завтра, 4 листопада, — до 17-22 м/с.

Метеорологічні явища. Фото: Харківський РЦГМ

Раніше синоптики попереджали про мокрий сніг у Харкові сьогодні. Вітер північно-західний 9-14 м/с.

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