Від міського управління до Кабміну: які компетенції Ігоря Терехова відповідають роботі прем’єра

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Ігор Терехов / Telegram

Після заяв про можливе оновлення Кабінету міністрів у медіа та Telegram-каналах почали з’являтися припущення щодо ймовірних кандидатів на посаду прем’єр-міністра України. Серед прізвищ, які називають у неофіційних обговореннях, є і міський голова Харкова Ігор Терехов.

Новини.LIVE розповідають, чому кандадитура Терехова стала предметом обговорення.

Досвід управління Харковом: чи може він бути корисним на рівні уряду

Прем’єр-міністр очолює роботу Кабінету міністрів, координує діяльність міністерств і відповідає за реалізацію урядової програми. Це передусім робота з великою системою, де економіка, енергетика, соціальна політика, освіта, медицина, відновлення та регіональний розвиток мають діяти узгоджено.

Саме тому дискусія навколо можливих кандидатів виходить далеко за межі політичних рейтингів чи партійної приналежності. У воєнний час дедалі більшого значення набуває практичний досвід управління складними процесами, координації великої кількості служб, взаємодії з державними органами та міжнародними партнерами. Саме за цими критеріями сьогодні дедалі частіше оцінюють потенційних керівників виконавчої влади.

Чому досвід Терехова став предметом обговорення

У цьому сенсі досвід міського голови великого міста має певну схожість із роботою керівника уряду. Харків — друге за величиною місто України, управління яким навіть у мирний час вимагало координації десятків комунальних підприємств, багатомільярдного бюджету, транспортної системи, житлово-комунального господарства, освіти, медицини та соціальної сфери.

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Після початку повномасштабної війни цей обсяг завдань суттєво зріс. До традиційних функцій місцевої влади додалися питання цивільного захисту, ліквідації наслідків ударів, забезпечення життєдіяльності міста під постійними обстрілами та організації відновлення.

Управління містом під час війни

У випадку Харкова цей перелік доповнюється постійною необхідністю реагувати на наслідки російських атак, відновлювати пошкоджену інфраструктуру та забезпечувати безперервну роботу критичних систем. Саме антикризове управління може бути однією з ключових компетенцій Терехова. У прифронтовому місті рішення часто потрібно ухвалювати швидко, в умовах обмежених ресурсів і високої відповідальності. Від їхньої якості безпосередньо залежить робота лікарень, транспорту, комунальних підприємств, шкіл і системи соціальної підтримки.

Фактично управління Харковом під час війни значною мірою нагадує роботу кризового штабу. Після кожної російської атаки необхідно оперативно оцінити масштаби руйнувань, організувати аварійно-відновлювальні роботи, забезпечити людей комунальними послугами, координувати роботу рятувальників, медиків, енергетиків та комунальних служб. Такі рішення ухвалюються щодня і часто в умовах дефіциту часу та ресурсів.

Енергетична стійкість як управлінський досвід

Окремим напрямом є енергетична стійкість. Через масштабні пошкодження енергетичної інфраструктури Харків був змушений шукати рішення для підвищення автономності міста та збереження базових послуг. Такий практичний досвід може бути корисним під час формування загальнодержавної політики для прифронтових територій.

Саме Харків одним із перших почав активно розвивати децентралізовану генерацію, встановлювати когенераційні установки та резервні джерела живлення для об'єктів критичної інфраструктури. Сьогодні питання енергетичної стійкості вже давно вийшло за межі окремого міста й стало одним із ключових напрямів державної політики. Тому практичний досвід реалізації таких проєктів може бути корисним і на загальнонаціональному рівні.

Взаємодія Терехова з державою та міжнародними партнерами

Терехов також має досвід взаємодії з центральною владою, міжнародними партнерами та громадами. Як голова Асоціації прифронтових міст і громад він представляє ширший порядок денний, що охоплює підтримку бізнесу, відновлення, енергетику, житлові програми та збереження населення у прифронтових регіонах.

Окремою складовою цієї роботи є залучення міжнародної фінансової допомоги. Відбудова українських міст сьогодні неможлива без співпраці з урядами інших держав, міжнародними банками розвитку, фондами та гуманітарними організаціями. Для керівників великих громад така взаємодія вже стала частиною повсякденної роботи, а навички ведення переговорів і супроводу міжнародних проєктів дедалі більше набувають державного значення.

Чим робота прем'єра відрізняється від роботи мера

Водночас робота прем’єр-міністра має значно ширший масштаб. Вона передбачає відповідальність за державний бюджет, міжнародні фінансові зобов’язання, податкову систему та взаємодію з Верховною Радою.

Крім цього, глава уряду відповідає за координацію роботи всіх міністерств, виконання державних програм, проведення економічних реформ і реалізацію міжнародних домовленостей. Саме тому досвід управління навіть найбільшим українським містом не можна повністю ототожнювати з керівництвом Кабінетом міністрів. Водночас низка компетенцій — кризове управління, координація великої кількості процесів, взаємодія з міжнародними партнерами та реалізація масштабних інфраструктурних проєктів — є спільними для обох рівнів управління.

Чому серед кандидатів називають Терехова

Чи стане Ігор Терехов частиною офіційної кадрової дискусії — покаже подальший розвиток подій. Однак уже сам факт появи його прізвища серед можливих кандидатів свідчить про ширше визнання досвіду, сформованого в Харкові.

Показово, що в інформаційному просторі дедалі частіше обговорюють не лише представників центральної влади, а й керівників міст, які за роки повномасштабної війни отримали унікальний управлінський досвід. І, можливо, головне питання сьогодні полягає не лише в тому, хто очолить уряд, а в тому, яку управлінську модель країна готова обрати на наступному етапі.

Як писали Новини.LIVE, можливими кандидатами на посаду прем’єр-міністра крім Терехова є голова правління НАК "Нафтогаз України" та директор "Укрнафти" Сергій Корецький, міністр енергетики Денис Шмигаль та міністр оборони Михайло Федорово. Кожен із них представляє окрему модель майбутнього уряду: енергетичну, технологічну, політичну або муніципальну. Проте остаточне рішення за Верховною Радою.

Політичний експерт та блогер Володимир Цибулько зазначив, що Терехов є дуже перспективним кандидатом на посаду прем'єр-міністра. Зокрема, ключовим аргументом є розуміння мером Харкова реальних господарських процесів.