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Бійці Третьої штурмової завдали удару по позиціях росіян на Харківщині — відео

19 вересня 2024 16:55
Валерія Барановська - редактор
Війна в Україні — Третя штурмова бригада знищила позиції росіян на Харківщині
Українські бійці під час наступальних дій на Харківщині. Фото: скриншот із відео
Валерія Барановська - редактор

Військові Третьої штурмової бригади зайшли на позиції ворога під час наступальних дій на Харківщині. Бійці знищили російських військових у ближньому бою.

Відео опублікувала пресслужба Третьої штурмової бригади у Telegram у четвер, 19 вересня.

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Військові 3 ОШБр поділилися відео, на якому зафіксовано активні бойові дії українських військових на Харківщині. На кадрах зображені виїзди підрозділу на позиції окупантів, ближній бій та евакуація поранених під ворожими обстрілами.

"Виїзд, ближній бій і двохсоті росіяни — вайб війни у відео з Харківщини", — зазначили у бригаді.

Повідомляється, що бійці Третьої штурмової, зокрема, підрозділи Meteo Combat та OnlyWars атакували ворога в умовах ближнього бою. Кадри також показують влучні дії українських військових, які знищили особовий склад російських окупантів. 

"В безупинній стрільбі бійці поклали особовий склад ворога, під ворожі розриви евакуювали поранених. Бо сили у важких боях додає священне "Україно, свята мати Героїв…" — йдеться у повідомленні.

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