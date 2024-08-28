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Рада оборони дозволила офлайн-навчання у частині Харківщини — де саме

28 серпня 2024 13:48
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор
Офлайн-навчання у Лозівському районі Харківщини не дозволили — у чому причина
Учні на уроці. Ілюстративне фото: depositphotos
Улинець Юлія - редактор
Улинець Юлія
редактор

Рада оборони Харківської області не дозволила місцевим органам влади у Лозівському районі ухвалювати рішення про очне навчання. Дозвіл отримали лише в Красноградському районі.

Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов за підсумками засідання у середу, 28 серпня.

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На півдні Харківської області можуть поновити офлайн-навчання з 1 вересня. Таке рішення прийняли на Раді оборони Харківщини.

"Сьогодні Рада оборони Харківської області дала дозвіл органам місцевого самоврядування громадам, що не перебувають на території можливих бойових дій, самостійно ухвалювати рішення про форму навчання школярів. Наразі під такі критерії підпадає лише Красноградський район", — каже Синєгубов.

До складу Красноградського району входять:

  • Зачепилівська селищна рада
  • Кегичівська селищна рада
  • Красноградська міська рада
  • Наталинська сільська рада
  • Сахновщинська селищна рада
  • Старовірівська сільська рада.

Відтак шість громад можуть відновити навчання у школах, проте для цього потрібно виконати кілька умов:

  • Рішення педагогічної ради закладу освіти;
  • Згода батьків здобувачів освіти;
  • Наявність у школі об’єкта фонду захисних споруд цивільного захисту.

"Таким чином, у Красноградському районі, де не передбачено зони можливих бойових дій, можна ухвалювати рішення про очне навчання за умови дотримання зазначених вимог", — сказав очільник ХОВА.

 

Як пояснив Синєгубов, Красноградський район виведений з переліку територій активних бойових дій, Лозівський — ні. 

"Це обмежено фактично зняли саме по Краснодарському району. Це дозволяє здійснити власникам та керівниками того чи іншого навчального закладу приймати рішення щодо організації і змішаної форми навчання, і офлайн навчання, тобто очної форми. Це стосується і дитячих садків, це стосується і шкіл, тобто це стосується всієї освіти, окрім вищої освіти", — прокоментував Олег Синєгубов.  

За його словами, це рішення ухвалило Міністерство з реінтеграції: щодо Лозівського району — чекають рішення про виведення його із зони бойових дій. 

Синєгубов зазначив, що вчити дітей у змішаному форматі у Красноградському районі можна буде як в захисних спорудах, так і в найпростіших укриттях. 

"Вони зможуть використовувати не лише захисні споруди, а й найпростіші укриття, але це буде за рішенням безпосередньо засновників і керівників того чи іншого навчального закладу. У нас були неодноразові звернення, тому прийняли таке рішення", — сказав керівник ОВА.

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освіта школи діти навчання Харківська область школярі

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