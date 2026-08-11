Вони вже харків’яни: Терехов про кількість переселенців в місті

Ігор Терехов. Фото: Харківська міська рада

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Від початку повномасштабного вторгнення Харків став прихистком для багатьох людей, які були змушені залишити свої домівки. Сюди переїжджали жителі області та інших регіонів України. Для багатьох із них місто стало новим постійним місцем життя.

Про це журналістам Новини.LIVE розповів міський голова Харкова та очільник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов.

Кількість переселенців

Міський голова Харкова Ігор Терехов розповів, що зараз у місті на постійній основі проживають понад 217 тисяч людей, які переїхали через війну. Серед них — близько 14,5 тисячі дітей, які навчаються у місцевих школах. Він зазначив, що не вважає доречним називати цих людей "вимушеними переселенцями", адже багато з них уже давно живуть у Харкові.

"Мені не подобається ця термінологія. Ми робимо все можливе, щоб ці люди, які були вимушені переїхати в інші міста, в тому числі й до Харкова. Взагалі у нас більше ніж 217 тисяч людей сьогодні проживають на постійній основі міста Харкова, так званих вимушених переселенців, серед яких 14,5 тисячі дітей, вони навчаються у наших школах", — сказав міський голова.

Інтеграція в громаду

За словами Терехова, люди, які переїхали до Харкова, вже стали частиною міської громади. Він наголосив, що влада має допомогти їм якнайшвидше адаптуватися та повноцінно інтегруватися в життя міста.

"Вони вже харків’яни, і я вважаю, що ми як міська влада повинні зробити все, щоб вони якнайшвидше інтегрувалися в суспільство і стали справжніми харків’янами", — наголосив Терехов.

Допомога переселенцям

Зазначимо, у місті також працюють гуманітарні хаби, де переселенці можуть отримати гуманітарну, юридичну та психологічну допомогу. У всіх районах Харкова організували й пункти видачі гарячого харчування — там безкоштовно можна отримати повноцінний обід.

Додаткову підтримку внутрішньо переміщеним особам надають благодійні та громадські організації. Зокрема, у липні переселенці отримали 857 медичних ваучерів номіналом по 2 тисячі гривень кожен. Їх можна використати для придбання ліків.

Як повідомляли Новини.LIVE, один рік роботи на прифронтових територіях має зараховуватися як два роки страхового стажу. Міський голова Харкова, голова Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов зазначив, що особливий порядок обчислення страхового стажу має стати однією з ключових державних гарантій для людей, які щодня працюють у зоні постійної небезпеки.

Також Новини.LIVE писали, що асоціація прифронтових міст і громад під керівництвом Ігоря Терехова підготувала та передала Кабінету Міністрів пакет із 130 законодавчих і бюджетних ініціатив. За словами голови АПМГ, одним із ключових пріоритетів державної політики під час війни має стати добробут українців.