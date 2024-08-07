Обстріли Харківської області 6 серпня — які наслідки

Руйнування внаслідок обстрілів на Харківщині. Фото: Харківська обласна прокуратура

Російські війська продовжують бити по Харківщині. Внаслідок обстрілів за минулу добу, 6 серпня, поранено цивільного чоловіка.

Про це повідомили в пресслужбі Харківської обласної прокуратури у середу, 7 серпня.

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За даними слідства, 6 серпня близько 17:40 внаслідок влучання ворожого БпЛА біля одного з домоволодінь у Козачій Лопані поранення отримав 62-річний мирний мешканець. Чоловіка госпіталізовано до лікарні. Пошкоджень зазнали житлові будівлі та господарчі споруди.

За процесуального керівництва Дергачівської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

"Прокурори спільно зі слідчими поліції вживають усіх належних заходів для фіксації та документування чергових воєнних злочинів держави-агресорки", — йдеться у повідомленні.