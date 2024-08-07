Обстрелы Харьковской области 6 августа — какие последствия

Разрушения в результате обстрелов в Харьковской области. Фото: Харьковская областная прокуратура

Российские войска продолжают бить по Харьковской области. В результате обстрелов за минувшие сутки, 6 августа, ранен гражданский мужчина.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры в среду, 7 августа.

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По данным следствия, 6 августа около 17:40 в результате попадания вражеского БпЛА возле одного из домовладений в Казачьей Лопани ранения получил 62-летний мирный житель. Мужчина госпитализирован в больницу. Повреждения получили жилые здания и хозяйственные постройки.

При процессуальном руководстве Дергачевской окружной прокуратуры Харьковской области начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

"Прокуроры совместно со следователями полиции принимают все необходимые меры для фиксации и документирования очередных военных преступлений государства-агрессора", — говорится в сообщении.