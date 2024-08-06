Росіяни вдарили по Харкову 6 серпня — кількість постраждалих зросла

Наслідки ворожого обстрілу. Фото: Олег Синєгубов/Telegram

У вівторок, 6 серпня, росіяни завдали ракетного удару по Харкову. Відомо про десятьох постраждалих.

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

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Ракетний удар по Харкову 6 серпня

Наразі встановлено, що постраждали десятеро цивільних осіб, включаючи 69-річну та 36-річну жінок, а також восьмимісячного хлопчика, який зазнав стресового шоку. Ще чотири жінки віком 50, 44, 70 та 30 років і 35-річний чоловік зазнали поранень. Також до медичних установ звернулися ще дві жінки віком 39 і 55 років.

Внаслідок удару зафіксовано пошкодження будівлі поліклініки, офісних і гаражних приміщень, гуртожитку вищого навчального закладу, а також кількох нежитлових споруд. Вікна в багатоповерхівках вибито, а понад 25 автомобілів отримали ушкодження.

Попередні дані вказують на те, що для здійснення атаки було використано "Іскандер".