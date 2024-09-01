Атака FPV-дроном на авто поліції у Куп'янську 31 серпня - загинув поліцейський

Ворог вдарив FPV-дроном по авто поліції у Куп'янську — загинув правоохоронець
Російські війська атакували безпілотниками Харківську область. Внаслідок цього під час служби загинув поліцейський Олександр Попович.
Про це повідомила пресслужба поліції Харківщини у Telegram у неділю, 1 вересня.
Поліцейський загинув через атаку дронів
"У результаті дронової атаки ворога на Харківщині під час несення служби загинув поліцейський Олександр Попович", — йдеться у повідомленні.
У поліції уточнили, що правоохоронець помер у лікарні від тяжких осколкових поранень 31 серпня. Вчора близько 19:30 російський FPV-дрон атакував службовий автомобіль поліції у місті Куп'янськ, в якому перебували троє поліцейських.
"Всі вони зазнали осколкових поранень та були госпіталізовані. Попри зусилля лікарів, життя Олександра обірвалося", — зазначається у дописі.
У поліції зауважили, що загиблий служив в органах внутрішніх справ близько 20 із 44 років свого життя. У чоловіка залишилася дружина та двоє дітей.
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