Атака FPV-дроном на авто поліції у Куп'янську 31 серпня - загинув поліцейський

Пошкоджене авто поліції. Фото: Нацполіція

Російські війська атакували безпілотниками Харківську область. Внаслідок цього під час служби загинув поліцейський Олександр Попович.

Про це повідомила пресслужба поліції Харківщини у Telegram у неділю, 1 вересня.

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"У результаті дронової атаки ворога на Харківщині під час несення служби загинув поліцейський Олександр Попович", — йдеться у повідомленні.

Автомобіль поліції. Фото: Нацполіція

У поліції уточнили, що правоохоронець помер у лікарні від тяжких осколкових поранень 31 серпня. Вчора близько 19:30 російський FPV-дрон атакував службовий автомобіль поліції у місті Куп'янськ, в якому перебували троє поліцейських.

Загиблий поліцейський. Фото: Нацполіція

"Всі вони зазнали осколкових поранень та були госпіталізовані. Попри зусилля лікарів, життя Олександра обірвалося", — зазначається у дописі.

Наслідки атаки дрона. Фото: Нацполіція

У поліції зауважили, що загиблий служив в органах внутрішніх справ близько 20 із 44 років свого життя. У чоловіка залишилася дружина та двоє дітей.