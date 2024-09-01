Атака FPV-дроном на авто полиции в Купянске 31 августа - погиб полицейский

Повреждено авто полиции. Фото: Нацполиция

Российские войска атаковали беспилотниками Харьковскую область. В результате во время службы погиб полицейский Александр Попович.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Харьковщины в Telegram в воскресенье, 1 сентября.

Читайте также:

Полицейский погиб из-за атаки дронов

"В результате дроновой атаки врага в Харьковской области во время несения службы погиб полицейский Александр Попович", — говорится в сообщении.

Автомобиль полиции. Фото: Нацполиция

В полиции уточнили, что правоохранитель скончался в больнице от тяжелых осколочных ранений 31 августа. Вчера около 19:30 российский FPV-дрон атаковал служебный автомобиль полиции в городе Купянск, в котором находились трое полицейских.

Погибший полицейский. Фото: Нацполиция

"Все они получили осколочные ранения и были госпитализированы. Несмотря на усилия врачей, жизнь Александра оборвалась", — отмечается в сообщении.

Последствия атаки дрона. Фото: Нацполиция

В полиции отметили, что погибший служил в органах внутренних дел около 20 из 44 лет своей жизни. У мужчины осталась жена и двое детей.