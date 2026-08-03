Загиблі та поранені: наслідки атаки РФ на Харківщину

Пожежа після атаки. Фото: Харківська ОВА

Долженко Катерина редактор, одеський оглядач

Російські війська знову атакували Харків та область безпілотниками. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще одна дістала поранення. Під ударом опинилися житлові будинки, підприємства, АЗС та автомобілі. У Харкові дрони атакували одразу чотири райони міста.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Жертви ударів

Протягом минулої доби російські війська атакували Харків і 17 населених пунктів області. У селищі Новий Коротич Пісочинської громади загинула людина. Її особу наразі встановлюють. У селі Федорівка Вільхуватської громади поранення дістала 73-річна жінка.

Харків росіяни атакували безпілотниками. Під ударами опинилися Холодногірський, Індустріальний, Новобаварський та Київський райони.

Наслідки атак

У Харкові зазнали пошкоджень багатоквартирний будинок, цивільне підприємство та АЗС. У Богодухівському районі постраждали магазин, цивільне підприємство, офіс і автомобіль у Богодухові.

В Одноробівці частково зруйновані три приватні будинки та три господарчі споруди. На Куп'янщині зафіксували пошкодження автомобілів, приватних будинків та гаража. У Федорівці постраждав автомобіль, у Шевченковому — три приватні будинки, гараж та автомобіль. Ще два будинки пошкоджено у Мирному.

В Ізюмському районі зазнали пошкоджень автомобіль, цивільне підприємство та приватний будинок. У Харківському районі в Новому Коротичі постраждали поштовий термінал і два вантажні автомобілі. У Пісочині пошкоджено шість автомобілів і два причепи. Також зазнали пошкоджень приватний будинок у Лужку та автомобіль у Черкаській Лозовій.

Чим атакував ворог

За добу російські війська застосували по Харківщині три безпілотники "Герань-2", один "Ланцет", три "Молнії", дев'ять FPV-дронів та 44 БпЛА, тип яких наразі встановлюють.

Евакуація населення

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 79 людей. Загалом від початку роботи там зареєстрували 49 438 людей.

Ситуація на фронті

За минулу добу відбулося 207 бойових зіткнень. На Південно-Слобожанському напрямку російські війська дев'ять разів атакували позиції українських військових. Ворог намагався просунутися в бік Гоптівки, Нестерного, Покаляного, Анискиного, Лимана та Стариці. На Куп'янському напрямку відбулося сім атак. Російські військові штурмували в бік Ківшарівки, Кутьківки та Радьківки.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч на 2 серпня російські війська атакували Харків та область ударними безпілотниками. Внаслідок ударів постраждали п’ятеро людей, серед них двоє дітей. Під час ліквідації наслідків атаки травмувався також рятувальник ДСНС. Його госпіталізували до лікарні у стані середньої тяжкості.

Також Новини.LIVE писали, що у липні російські війська 45 разів атакували Харків FPV-дронами. Ще шість FPV-дронів не здетонували. Таким чином, загалом на FPV припав 51 удар із 109, тобто майже кожна друга атака міста. Серед застосованих дронів були й апарати, які можуть керуватися через оптоволокно.