У Харкові жінка загинула внаслідок наїзду автомобіля

Поліція на місці ДТП. Фото: Національна поліція

У Харкові поліція відкрила кримінальне провадження за фактом загибелі пішохода. Водій автомобіля ВАЗ-2101 скоїв наїзд на жінку, яка переходила проїжджу частину по пішохідному переходу.

Про це повідомили в поліції Харківської області у вівторок, 10 вересня.

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Повідомлення про аварію в районі перехрестя вулиць Борткевича та Шевченка надійшла до поліції рано вранці 10 вересня о 7:17.

"Внаслідок ДТП 38-річна постраждала отримала множинні травми та померла у лікарні", — повідомили в поліції.

Слідчі розпочали досудове розслідування щодо порушення правил безпеки дорожнього руху та експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Санкція статті передбачає до восьми років перебування за ґратами з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.

Автомобіль ВАЗ-2101 на місці ДТП. Фото: Національна поліція

Кепка на місці події. Фото: Національна поліція