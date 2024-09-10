В Харькове женщина заказала бывшего мужчину, чтобы не делить имущество

Правоохранитель возле автомобиля. Фото: Национальная полиция

В Харькове правоохранители задержали женщину, заказавшую убийство бывшего мужчины. Причиной такого преступления стало нежелание делиться имуществом после развода.

Об этом сообщили в Национальной полиции Украины во вторник, 10 сентября.

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Заказала бывшего мужа

В Харькове женщина заказала убийство бывшего супруга, поскольку не хотела делить имущество после развода. Полиция стало известно, что сообщение в мессенджере с кодовой фразой "давай познакомимся" от наемного убийцы означало, что задача выполнена.

Но стражи порядка разрушили планы злоумышленницы. Полицейские сымитировали убийство потерпевшего и задержали заказчицу.

"Женщина предложила "киллеру" сначала сильно избить ее бывшего мужа за 100 долларов. Якобы из-за этого он будет вынужден отказаться от претензий на имущество", — рассказал начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

Он добавил, что полиция документировала встречи заказчицы и наемного убийцы во время проведения негласных следственных розыскных действий. Также проводился аудио- и видеоконтроль.

"На следующие встречи женщина уже передала копию паспорта, собственноручно написала адрес проживания ее бывшего, а также предложила убить его ножом", — сообщили правоохранители.

За убийство бывшего супруга подозреваемая пообещала переоформить одну из своих квартир на исполнителя преступления.

Следственные действия по этому событию продолжаются. За совершение преступления подозреваемой грозит до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Следственные действия. Фото: Национальная полиция

Имитация убийства мужчины. Фото: Национальная полиция