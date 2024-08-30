Росіяни влучили у багатоповерхівку в Харкові — є загиблі

Росіяни влучили у багатоповерхівку в Харкові. Фото: скриншот

У п'ятницю, 30 серпня, росіяни завдали удару по Харкову. Окупанти влучили у багатоповерхівку, там є руйнування та загиблі.

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Читайте також:

Наслідки удару по багатоповерхівці у Харкові

За словами Терехова, було влучання у житловий будинок в Індустріальному районі.

"В Індустріальному районі маємо влучання у 12-поверховий житловий будинок. Там пожежа та часткове руйнування. У палаючій багатоповерхівці вже двоє загиблих", — йдеться у повідомленні.

Крім того, росіяни ударили по Немишлянському району Харкова.

"У Немишлянському районі окупанти вбили дитину прямо на дитячому майданчику. Дівчинку. Ще мінімум троє людей у цьому районі поранені", — зазначив Терехов.