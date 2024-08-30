Росіяни влучили у багатоповерхівку в Харкові — є загиблі

Удар по Харкову — росіяни влучили у багатоповерхівку, є загиблі
30 серпня 2024 16:00
Росіяни влучили у багатоповерхівку в Харкові. Фото: скриншот
У п'ятницю, 30 серпня, росіяни завдали удару по Харкову. Окупанти влучили у багатоповерхівку, там є руйнування та загиблі.
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
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За словами Терехова, було влучання у житловий будинок в Індустріальному районі.
"В Індустріальному районі маємо влучання у 12-поверховий житловий будинок. Там пожежа та часткове руйнування. У палаючій багатоповерхівці вже двоє загиблих", — йдеться у повідомленні.
Крім того, росіяни ударили по Немишлянському району Харкова.
"У Немишлянському районі окупанти вбили дитину прямо на дитячому майданчику. Дівчинку. Ще мінімум троє людей у цьому районі поранені", — зазначив Терехов.
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