Військові ЗСУ. Фото: Новини.LIVE

На Куп’янському напрямку триває операція "Велес", яку здійснює 2-й корпус Національної гвардії України "Хартія". За першими результатами, українські військові знищили понад 100 російських окупантів, ще більш ніж 30 взяли в полон. Просування під землею перевищило 15 кілометрів.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, інформує Новини.LIVE.

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Які результати операції "Велес"

За словами Зеленського, про перші результати та перебіг операції доповіли Михайло Драпатий, Ігор Оболєнський та Павло Паліса.

Президент повідомив, що першими результатами, українські військові знищили понад 100 російських окупантів, ще більш ніж 30 взяли в полон. Просування під землею перевищило 15 кілометрів.

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Президент зазначив, що російські війська раніше намагалися використовувати підземні газові комунікації для просування через українські позиції та переходу до штурмових дій.

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Зеленський наголосив, що операція має допомогти зберігати життя українських військових, завдавати втрат російським окупантам і досягати визначених цілей на Куп’янському напрямку.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що на Харківщині українські військові почали діяти під землею, щоб протидіяти спробам росіян просуватися газовими трубопроводами. Під час операції "Велес" бійці пройшли понад 15 кілометрів підземними комунікаціями та зайшли в тил противника на Куп’янському напрямку. За даними корпусу "Хартія", понад 30 російських військових потрапили в полон, а втрати армії РФ перевищили 100 людей.

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Також Новини.LIVE повідомляли, що на Вовчанському напрямку російські війська продовжують атакувати малими групами та намагаються закріпитися біля кордону. Українські військові відстежують маршрути противника й перехоплюють його на підступах до позицій. Через складний рельєф окупанти переважно просуваються пішки, а туман і дощ використовують для прихованого пересування.