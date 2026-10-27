Военные ВСУ. Фото: Новини.LIVE

На Купянском направлении продолжается операция "Велес", которую проводит 2-й корпус Национальной гвардии Украины "Хартия". По первым данным, украинские военные уничтожили более 100 российских оккупантов, ещё более 30 взяли в плен. Продвижение под землёй превысило 15 километров.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский, передает Новини.LIVE.

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Каковы результаты операции "Велес"

По словам Зеленского, о первых результатах и ходе операции доложили Михаил Драпатый, Игорь Оболенский и Павел Палиса.

Президент сообщил, что, по первым данным, украинские военные уничтожили более 100 российских оккупантов, а ещё более 30 взяли в плен. Продвижение под землёй превысило 15 километров.

Президент отметил, что российские войска ранее пытались использовать подземные газовые коммуникации для продвижения через украинские позиции и перехода к штурмовым действиям.

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Украинские военные адаптировали эту тактику, сделав её, по словам главы государства, более продуманной и технологичной.

Зеленский подчеркнул, что операциядолжна помочь сохранять жизни украинских военных, наносить потери российским оккупантам и достигать поставленных целей на Купянском направлении.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Харьковской области украинские военные начали действовать под землей, чтобы противодействовать попыткам россиян продвигаться по газовым трубопроводам. В ходе операции "Велес" бойцы прошли более 15 километров по подземным коммуникациям и проникли в тыл противника на Купянском направлении.

Также Новини.LIVE сообщали, что на Волчанском направлении российские войска продолжают атаковать небольшими группами и пытаются закрепиться у границы. Украинские военные отслеживают маршруты противника и перехватывают его на подступах к позициям.