Зеленський відзначив незламність Харкова: попри атаки РФ місто продовжує жити

Володимир Зеленський. Фото: скріншот із відео

Штін Уляна Редактор стрічки новин

Президент України Володимир Зеленський наголосив на стійкості Харкова та інших українських міст, які попри постійні атаки Росії продовжують жити, працювати та розвиватися. За його словами, українські міста доводять, що терор ворога не здатен зламати їхній дух.

Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський під час Урочистих заходів до Дня Української Державності, передає Новини.LIVE.

Харків продовжує жити попри щоденні удари РФ

Володимир Зеленський зазначив, що Харків залишається одним із прикладів міцності та незламності українських міст. Попри постійні обстріли з боку Росії, у місті продовжують працювати підприємства, навчатися діти та розвиватися економіка.

"Життя в українському Харкові щодня бере гору", — наголосив президент.

За словами глави держави, Харків показав, що близькість до російського кордону не означає близькість поглядів чи цінностей. Місто зберігає свою українську ідентичність та продовжує боротися за майбутнє.

Українські міста тримаються під ударами ворога

Президент також згадав інші міста, які регулярно потерпають від російських атак. Серед них — Дніпро, Одеса, Суми, Чернігів, Миколаїв та Херсон.

Володимир Зеленський підкреслив, що попри постійну загрозу та руйнування ці міста продовжують функціонувати, підтримувати мешканців і демонструвати стійкість.

За словами президента, сила України полягає саме у здатності людей зберігати нормальне життя навіть у найскладніших умовах та протистояти російській агресії.

Новини.LIVE писали, що Мер Харкова Ігор Терехов привітав громадян із Днем Української Державності та Днем Хрещення Київської Русі — України. Він зазначив, що українська державність має багатовікову історію, а сучасні покоління продовжують відстоювати право країни самостійно визначати своє майбутнє. Також міський голова наголосив, що міцність держави залежить від людей, які щодня захищають Україну та працюють задля її розвитку.

Новини.LIVE інформували, що російські війська збільшили активність у прикордонних районах Харківської області та намагаються виявити нові можливості для наступальних дій. Водночас українські військові не фіксують масштабного прориву противника на Вовчанському напрямку. Окупанти все менше застосовують броньовану техніку та змушені регулярно компенсувати значні втрати серед особового складу.