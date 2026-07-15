Міський голова Харкова Ігор Терехов. Фото: Терехов/Facebook

Міський голова Харкова Ігор Терехов привітав українців із Днем Української Державності та Днем Хрещення Київської Русі — України. Він наголосив, що українська державність має понад тисячолітню історію, а нинішнє покоління захищає право країни на власне майбутнє. Також мер підкреслив, що сила держави тримається на людях, які щодня боронять Україну та працюють заради неї.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на звернення Ігоря Терехова у середу, 15 липня.

Терехов нагадав про тисячолітню історію української державності

У своєму зверненні міський голова Харкова Ігор Терехов зазначив, що українська державність бере початок не з 1991 року. За його словами, саме тоді Україна відновила незалежність, однак її історичне коріння сягає часів Київської Русі та Хрещення, яке стало визначальним цивілізаційним вибором для українського народу.

"Наша державність не почалася у 1991 році. Тоді Україна відновила Незалежність. Наше історичне коріння сягає Київської Русі, Хрещення та вибору, який визначив наше місце серед європейських народів", — наголосив Терехов.

Водночас він нагадав, що понад тисячу років тому Київська Русь зробила вибір на користь розвитку, єдності та належності до європейського культурного простору:

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"Понад тисячу років тому Київська Русь прийняла Хрещення. Це був не просто релігійний акт, а цивілізаційний вибір — на користь розвитку, єдності та належності до європейського культурного простору".

Терехов про роль Харкова та українців у боротьбі за державність

Терехов також зазначив, що сьогодні українці змушені відстоювати цей історичний вибір у боротьбі проти російської агресії. Окремо він звернув увагу на внесок військових, рятувальників, медиків, комунальників, учителів і всіх, хто щодня працює та захищає державу.

"Нашому поколінню випало боронити цей вибір зі зброєю в руках, під ракетами, дронами й бомбами, відстоюючи право жити у власній державі та самим визначати своє майбутнє. Харків, як ніхто інший, знає ціну цього вибору, ціну державності. Це подвиг воїнів, які стримують ворога, рятувальників і медиків, які першими приходять після ударів. Самовіддана праця комунальників, які повертають світло і тепло після обстрілів, вчителів, які проводять уроки під землею. Це воля людей, які працюють і захищають від ворога свою державу, своє місто. Саме так тримається держава: на людях, які вважають її своєю і готові за неї стояти", — зауважив мер Харкова.

На завершення Терехов зазначив, що українці, як і багато століть тому, моляться за мир та водночас роблять усе можливе, щоб його вибороти й зберегти. Він також наголосив, що Україна має власну історію та самостійно визначає своє майбутнє:

"Сьогодні, як і тисячу років тому, ми звертаємося до Бога з молитвою за Україну. За мир — надійний, тривалий і стійкий. І водночас робимо все, щоб його вибороти та зберегти. Ми маємо тисячолітнє коріння, власну історію і власне майбутнє. З Днем Державності України! З Днем Хрещення Київської Русі — України! Слава Україні!".

Скриншот повідомлення Терехова/Facebook

Новини.LIVE інформували, що нещодавно політолог Тарас Загородній припустив, що мер Харкова Ігор Терехов може отримати посаду в центральній владі. Водночас за його словами, остаточне рішення залежатиме від самого Терехова.

Новини.LIVE також писали, що економіст Олексій Кущ назвав міського голову Харкова Ігоря Терехова сильним кандидатом на посаду прем'єр-міністра України. На його думку, досвід керівництва прифронтовим мегаполісом і роботи в умовах війни може бути корисним на загальнодержавному рівні. Також експерт відзначив управлінський досвід Терехова в енергетиці, інфраструктурі, соціальній сфері та підтримці внутрішньо переміщених осіб.